'Adalet yürüyüşü daha bitmedi, daha yolun başındayız!'

ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
Eğitim yayıncılığı yapan derneklerden yardımcı kaynak kitap yerine 'Eğitim Kart' önerisi
Eğitim yayıncılığı yapan derneklerden yardımcı kaynak kitap yerine 'Eğitim Kart' önerisi
Sponsorlu İçerik
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi
EGM 'kollukta ifade' konusunda yeni bir uygulamanın olmadığını açıkladı
EGM 'kollukta ifade' konusunda yeni bir uygulamanın olmadığını açıkladı
Hacı adaylarının Kabe'ye yüz sürmesi yasaklandı
Hacı adaylarının Kabe'ye yüz sürmesi yasaklandı
Otobüs bilet satışlarında ciddi düşüş var, taksitli satış başladı
Otobüs bilet satışlarında ciddi düşüş var, taksitli satış başladı
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında emekli yüzbaşı tutuklandı
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında emekli yüzbaşı tutuklandı
LGBT etkinliği ortalığı karıştırdı, protesto edildi Valilikten açıklama
LGBT etkinliği ortalığı karıştırdı, protesto edildi Valilikten açıklama
AK Parti'den 2023 öncesi kırgınların gönlü alınacak
AK Parti'den 2023 öncesi kırgınların gönlü alınacak
Kar artışı ücretlere yansımalı: Çalışan ve emekli nefes alacak
Kar artışı ücretlere yansımalı: Çalışan ve emekli nefes alacak
Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararı yayımlandı
Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararı yayımlandı
Kirada 'temmuz' oyunu: Kontrat yenileme öteleniyor
Kirada 'temmuz' oyunu: Kontrat yenileme öteleniyor
Başsavcılıktan, ACM Başkanı Çağlar'ın vefatına ilişkin açıklama
Başsavcılıktan, ACM Başkanı Çağlar'ın vefatına ilişkin açıklama
'Binlerce erkek, kız olmak için bekliyor' iddiasına hastaneden yanıt
'Binlerce erkek, kız olmak için bekliyor' iddiasına hastaneden yanıt
Dışişlerinden 'Norveç'e karşılıksız vize' iddialarına yalanlama
Dışişlerinden 'Norveç'e karşılıksız vize' iddialarına yalanlama
MHP Diyarbakır Eski İl Başkanı Kayaalp tutuklandı
MHP Diyarbakır Eski İl Başkanı Kayaalp tutuklandı
Bakan Yanık: Maalesef, çok hızlı yaşlanıyoruz
Bakan Yanık: Maalesef, çok hızlı yaşlanıyoruz
Bakan Özer'den yaz okulu açıklaması: Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız
Bakan Özer'den yaz okulu açıklaması: Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız
Bakan Nebati: GES'e talepler çok iyi geliyor
Bakan Nebati: GES'e talepler çok iyi geliyor
Erdoğan: Bu yıl sonuna kadar TOGG'u banttan indireceğiz
Erdoğan: Bu yıl sonuna kadar TOGG'u banttan indireceğiz
Emirgan Korusu'ndaki 130 ağacı kesen İBB'ye para cezası
Emirgan Korusu'ndaki 130 ağacı kesen İBB'ye para cezası
MB açıkladı: İşte piyasanın dolar, faiz ve enflasyon beklentisi
MB açıkladı: İşte piyasanın dolar, faiz ve enflasyon beklentisi
Bakan Nebati: Tüm veriler Türkiye'nin lehine
Bakan Nebati: Tüm veriler Türkiye'nin lehine
YKS'de 3 milyon 243 bin aday ter dökecek
YKS'de 3 milyon 243 bin aday ter dökecek
Öğretmen baba ile bankacı annenin karne gününde evlat acısı
Öğretmen baba ile bankacı annenin karne gününde evlat acısı
Erdoğan duyurdu: Suudi veliaht prens Türkiye'ye geliyor
Erdoğan duyurdu: Suudi veliaht prens Türkiye'ye geliyor
Soylu: 2019 sonrası 49 belediye başkanı görevden alındı
Soylu: 2019 sonrası 49 belediye başkanı görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere yaz tatili tavsiyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere yaz tatili tavsiyesi
Altın yükselişte, gramı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Altın yükselişte, gramı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Ankara dahil 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara dahil 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Ayhan Bilgen'in partisine kötü haber... AYM kararını verdi
Ayhan Bilgen'in partisine kötü haber... AYM kararını verdi
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Adalet yürüyüşü daha bitmedi, daha yolun başındayız!'

Kılıçdaroğlu: Adalet yürüyüşü daha bitmedi, daha yolun başındayız. Adalet yürüyüşü, bu ülkeye demokrasi gelinceye kadar devam edecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Haziran 2022 13:18
Yazdır
'Adalet yürüyüşü daha bitmedi, daha yolun başındayız!'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet yürüyüşü"nün bitmediğini, henüz yolun başında olduklarını ve Türkiye'ye demokrasi gelinceye değin yürüyüşü sürdüreceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlığınca Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen "Üye Katılım Töreni"nde yaptığı konuşmada, CHP'li olmanın Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının verdiği Kurtuluş Savaşı'nın, bağımsızlığın arkasında durmak, kadın erkek eşitliğini savunmak manasına geldiğini söyledi.

CHP'li olmanın herkesin inancına, herkesin kimliğine, herkesin yaşam tarzına saygı duymak anlamını taşıdığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partili olmak demek bu ülkede yaşayan 85 milyon insanın güler yüzlü olmasını savunmak demektir. Dertleriyle dertlenmek demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, sıradan bir olay değildir." dedi.

AK Parti'nin politikalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan seçimlerde kendilerinin yanında olmasını istedi.

Türkiye'nin tüm sorunlarını çözmeye hazır olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye ikinci yüzyıla adım atıyor, ikinci yüzyılda Cumhuriyetimizi, demokrasiyle taçlandıracağız. Herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir Türkiye, herkesin sokaklarda özgürce gezdiği, herkesin karnının doyduğu bir Türkiye, iyilerin kazanabildiği bir Türkiye... Bunları yapacağız. İşin özeti birlikte mücadele edeceğiz. Mücadelemiz kutlu olsun, bu mücadele bir hak, adalet mücadelesidir. Bu, Türkiye'nin mücadelesidir. Adalet yürüyüşü daha bitmedi, daha yolun başındayız. Adalet yürüyüşü, bu ülkeye demokrasi gelinceye kadar devam edecek."

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de ülkenin zor günler yaşadığı böyle bir zamanda vatandaşların partilerine katılmaya devam ettiğini, yeni üye sayılarının her geçen gün arttığını söyledi.

Partiye yeni katılan aralarında sanatçı Yılmaz Güney'in kız kardeşi Güzide Sayılı'nın da olduğu bazı üyeler de sahneye çıkarak konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, yeni üyelere rozetlerini taktı.

Törene Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

- Kılıçdaroğlu, muhtarlarla buluştu, toplu sözleşme törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki temasları kapsamında, sabah saatlerinde Tarihi Havagazı Fabrikası'nda basına kapalı olarak muhtarlarla bir araya geldi.

Ardından Kültürpark'taki Celal Atik Spor Salonu önünde İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçiler Sendikası (Türkiye Belediye İş) arasında 5 bin 250 personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi imza törenine katılan Kılıçdaroğlu, burada işçilere hitap etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, işçilerden haklarını arama noktasında ortak hareket etmelerini isteyerek, bu noktada her zaman çalışanların yanında olduklarını dile getirdi.

KAPAT [X]

Türkiye'de ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, bu anlamda sandığa giderken işçilerden ellerini vicdanlarına koyarak oylarını kullanmalarını istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ise sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, bundan sonra da çalışanların yanında olacaklarını aktardı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Soylu, Tel Abyad'da AFAD konut proje alanı incelemesinde konuştu
Bakan Soylu, Tel Abyad'da AFAD konut proje alanı incelemesinde konuştu
41 bin göçmeni 'ittiler': İşkence edip öyle gönderiyor
41 bin göçmeni 'ittiler': İşkence edip öyle gönderiyor
AK Parti'den 2023 öncesi kırgınların gönlü alınacak
AK Parti'den 2023 öncesi kırgınların gönlü alınacak
Gelir İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı
Gelir İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı
Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararı yayımlandı
Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararı yayımlandı
18 Haziran 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
18 Haziran 2022 tarihli atama kararı yayımlandı

Bu Habere Tepkiniz

Şube müdürleri ve ek gösterge düzenlemesi

Şube müdürleri ve ek gösterge düzenlemesi

Kamuda ki hiyerarşik kademeler 3046 sayılı Kanunun ilgili maddesinin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mülga olmasından sonra 1 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesi ile yeniden belirlenmiş ve Şube Müdürlüğü mülga Kanunda olduğu gibi kamuda ki hiyerarşik kademeler arasında sayılmıştır.
Yaş haddi nedeniyle emekli olanlara ikramiye farkı nasıl hesaplanır?

Yaş haddi nedeniyle emekli olanlara ikramiye farkı nasıl hesaplanır?

5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan memurlardan yaş haddi, kadrosuzluk, vazife malullüğü, vefat nedeniyle görevleri sona erenlere ilk katsayı artışında ayrıca ikramiye farkı verilmektedir.
Alkolsüz aile oteli... Açılışa özel fiyatlar

Alkolsüz aile oteli... Açılışa özel fiyatlar

https://www.halalparadisedidim.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=manset&utm_term=halalparadise
18 Haziran 2022 tarihli atama kararı yayımlandı

18 Haziran 2022 tarihli atama kararı yayımlandı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Lise müdürünün öğretmen atanması hukuka uygun bulundu

Lise müdürünün öğretmen atanması hukuka uygun bulundu

Danıştay 2. Dairesi, Anadolu lisesinde müdür olarak görev yapan davacının, soruşturma raporuna istinaden müdürlük görevi üzerinden alınmak suretiyle öğretmeni olarak atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Üniversite uluslararası ticaret mezunlarına başvuru şansı vermeli

Üniversite uluslararası ticaret mezunlarına başvuru şansı vermeli

Selçuk Üniversitesi Dış Ticaret programında Uluslararası Ticaret mezunlarına başvuru şansı vermedi!
Bakanlık, nakdi kumanya yardımına açıklık getirdi

Bakanlık, nakdi kumanya yardımına açıklık getirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 8/4/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan nakdi kumanya yardımına ilişkin sık sorulan soruları cevapladı.
Görevde yükselmede tüm yedekler atanmak zorunda mı?

Görevde yükselmede tüm yedekler atanmak zorunda mı?

Danıştay 2. Dairesi, şef kadrosu için açılan görevde yükselme sınavında 5. Yedek olan davacının atanma talebine ilişkin açtığı davayı reddeden kararı onadı.
Öğretmen yapılan müfettiş yardımcısının 'FETÖ'cü hakim' savunması işe yaramadı

Öğretmen yapılan müfettiş yardımcısının 'FETÖ'cü hakim' savunması işe yaramadı

Danıştay 2 Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş yardımcısı olarak görev yaparken öğretmen yapılan davacının yargılanmanın yenilenmesi talebini reddeden mahkeme kararını onadı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Seversin 4.Bölüm Fragmanı

Seversin 4.Bölüm Fragmanı

Seversin 4.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Seversin dizisinin yeni bölümü 22 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Vatan Gençlik Merkezi hizmete açıldı

Vatan Gençlik Merkezi hizmete açıldı

BURSA ? Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım ilçesine kazandırılan Vatan Gençlik Merkezi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer?in de katıldığı törenle hizmete açıldı.