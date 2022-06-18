İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Foça ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 18 Haziran 2022 16:38
İzmir'in Foça ilçesinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye 2 söndürme uçağı, 3 helikopter, 15 arazöz ve 3 dozer sevk edildi.
Seferihisar ve Kemalpaşa ilçelerinden bölgeye helikopter sevk edildi.
Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız