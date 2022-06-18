Atatürklü Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Ortahisar ilçesi Kemerkaya Mahallesi Cevdet Akçay Sokak'ta cep telefonu aksesuarları satan iş yerinin sahibi, bir süredir dükkanın önünde asılı duran Atatürklü Türk bayrağının yerinde olmadığını fark etti.

Bayrağın sokakta bir kenara atıldığını gören iş yeri sahibi, bölgedeki kameraların kayıtlarını izledi.

Kayıtlarda, dün akşam dükkanın bulunduğu ara sokaktan geçen iki kişiden birinin, etrafı kontrol ettikten sonra Trabzonspor flamalarının da asıldığı ipteki Türk bayrağını çekip alarak yere attığı ve yoluna devam ettiği görüldü.

Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine soruşturma başlatan polis, bayrağı yere atanın V.E, yanındakinin ise A.S. olduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Atatürklü Türk bayrağına saldırı konusuyla ilgili adli makamlardan alınan talimata istinaden yapılan çalışmalarda, Türk bayrağına zarar veren V.E. ile yanındakinin A.S. olduğu tespit edilmiştir. Şahıslar ekiplerimizin çalışmaları sonucu yakalanmıştır. Şahıslar hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçlarından adli tahkikat başlatılmıştır."

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden V.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan tutuklandı, diğer şüpheli A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.