Kalın: İsveç ve Finlandiya somut adım atmalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK elebaşının fotoğrafı ve örgüte ait bez parçalarının bazı binalara yansıtılmasına tepki gösterdi.

İbrahim Kalın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Cumhurbaşkanımız NATO Genel Sekreteriyle görüşme gerçekleştirdi. Biz de bu müzakere çerçevesinde yarın Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Sedat Önal ile birlikte Brüksel'i ziyaret edeceğiz. İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarımızla bir toplantı gerçekleştireceğiz. Özellikle Stockholm'de geçtiğimiz günlerde tekrar ortaya çıkan görüntüler var bildiğiniz gibi.

Aslında bu görüntüler de PKK terör örgütünün bu ülkede ne kadar konuşlandırıldığını ve ne kadar şımartıldığının en çarpıcı örneklerinden birini teşkil ediyor. Hala bu görüntülere bu meydan okumalara rağmen İsveç Hükümeti bunları sonlandırmak tamamen ortadan kaldırmak için adım atmayacaksa o zaman bu müzakerelerin tabi ki ilerleme imkan ve ihtimali yok. Kendileri bu yönde bir iyi niyetlerinin olduğunu adım atacağını ifade ediyorlar biz bu adımların neler oldğunu somut olarak görmek istiyoruz.''