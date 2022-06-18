İstanbul Havalimanı bu yıl da '5 Yıldızlı Havalimanı' seçildi

Kalın: İsveç ve Finlandiya somut adım atmalı
Kalın: İsveç ve Finlandiya somut adım atmalı
Eğitim yayıncılığı yapan derneklerden yardımcı kaynak kitap yerine 'Eğitim Kart' önerisi
Eğitim yayıncılığı yapan derneklerden yardımcı kaynak kitap yerine 'Eğitim Kart' önerisi
Sponsorlu İçerik
Kurtulmuş: Allah'ın izniyle doğalgazımızı çıkarırız
Kurtulmuş: Allah'ın izniyle doğalgazımızı çıkarırız
Göç İdaresi Başkanlığından 'tabela denetimi' açıklaması
Göç İdaresi Başkanlığından 'tabela denetimi' açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hava ambulansı' açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hava ambulansı' açıklaması
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi
EGM 'kollukta ifade' konusunda yeni bir uygulamanın olmadığını açıkladı
EGM 'kollukta ifade' konusunda yeni bir uygulamanın olmadığını açıkladı
Hacı adaylarının Kabe'ye yüz sürmesi yasaklandı
Hacı adaylarının Kabe'ye yüz sürmesi yasaklandı
Otobüs bilet satışlarında ciddi düşüş var, taksitli satış başladı
Otobüs bilet satışlarında ciddi düşüş var, taksitli satış başladı
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında emekli yüzbaşı tutuklandı
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında emekli yüzbaşı tutuklandı
LGBT etkinliği ortalığı karıştırdı, protesto edildi Valilikten açıklama
LGBT etkinliği ortalığı karıştırdı, protesto edildi Valilikten açıklama
AK Parti'den 2023 öncesi kırgınların gönlü alınacak
AK Parti'den 2023 öncesi kırgınların gönlü alınacak
Kar artışı ücretlere yansımalı: Çalışan ve emekli nefes alacak
Kar artışı ücretlere yansımalı: Çalışan ve emekli nefes alacak
Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararı yayımlandı
Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararı yayımlandı
Kirada 'temmuz' oyunu: Kontrat yenileme öteleniyor
Kirada 'temmuz' oyunu: Kontrat yenileme öteleniyor
Başsavcılıktan, ACM Başkanı Çağlar'ın vefatına ilişkin açıklama
Başsavcılıktan, ACM Başkanı Çağlar'ın vefatına ilişkin açıklama
'Binlerce erkek, kız olmak için bekliyor' iddiasına hastaneden yanıt
'Binlerce erkek, kız olmak için bekliyor' iddiasına hastaneden yanıt
Dışişlerinden 'Norveç'e karşılıksız vize' iddialarına yalanlama
Dışişlerinden 'Norveç'e karşılıksız vize' iddialarına yalanlama
MHP Diyarbakır Eski İl Başkanı Kayaalp tutuklandı
MHP Diyarbakır Eski İl Başkanı Kayaalp tutuklandı
Bakan Yanık: Maalesef, çok hızlı yaşlanıyoruz
Bakan Yanık: Maalesef, çok hızlı yaşlanıyoruz
Bakan Özer'den yaz okulu açıklaması: Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız
Bakan Özer'den yaz okulu açıklaması: Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız
Bakan Nebati: GES'e talepler çok iyi geliyor
Bakan Nebati: GES'e talepler çok iyi geliyor
Erdoğan: Bu yıl sonuna kadar TOGG'u banttan indireceğiz
Erdoğan: Bu yıl sonuna kadar TOGG'u banttan indireceğiz
Emirgan Korusu'ndaki 130 ağacı kesen İBB'ye para cezası
Emirgan Korusu'ndaki 130 ağacı kesen İBB'ye para cezası
MB açıkladı: İşte piyasanın dolar, faiz ve enflasyon beklentisi
MB açıkladı: İşte piyasanın dolar, faiz ve enflasyon beklentisi
Bakan Nebati: Tüm veriler Türkiye'nin lehine
Bakan Nebati: Tüm veriler Türkiye'nin lehine
YKS'de 3 milyon 243 bin aday ter dökecek
YKS'de 3 milyon 243 bin aday ter dökecek
Öğretmen baba ile bankacı annenin karne gününde evlat acısı
Öğretmen baba ile bankacı annenin karne gününde evlat acısı
Erdoğan duyurdu: Suudi veliaht prens Türkiye'ye geliyor
Erdoğan duyurdu: Suudi veliaht prens Türkiye'ye geliyor
Soylu: 2019 sonrası 49 belediye başkanı görevden alındı
Soylu: 2019 sonrası 49 belediye başkanı görevden alındı
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul Havalimanı bu yıl da '5 Yıldızlı Havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı, İngiltere merkezli havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından 2020'de kazandığı "5 Yıldızlı Havalimanı" ödülüne bir kez daha layık görüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Haziran 2022 19:08
Yazdır
İstanbul Havalimanı bu yıl da '5 Yıldızlı Havalimanı' seçildi

İGA İstanbul Havalimanı, "2022 World Airport Awards" kapsamında da "Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı", "Dünyanın En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı" ve "Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı" uluslararası ödüllerini kazanarak Türk havacılığını zirveye taşıdı. İGA İstanbul Havalimanı "Dünyanın En İyi Havalimanları" listesinde de büyük bir ilerleme kaydederek 8. sırada yer aldı.

Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından 1989 yılında kurulan Londra merkezli havacılık enstitüsü Skytrax tarafından "5 Yıldızlı Havalimanı" olarak 2020 ve 2022'de tescil edilen İGA İstanbul Havalimanı, 2022 World Airport Awards ödüllerinde de 550 havalimanını geride bırakarak üç ödülün sahibi oldu.

Ödüller, 8 aylık anket döneminde 100'den fazla milliyeti barındıran havalimanı müşterisi tarafından Dünya Havalimanı Anketi vasıtasıyla belirleniyor. Anket; check-in, transferler, alışveriş, güvenlik, göçmenlik bürosundaki denetimleri kapsarken, havalimanı hizmeti ve ürün temel performans göstergeleri genelinde de müşteri deneyimi değerlendiriliyor.

Kapsamlı düzenlemeler ve detaylı hazırlık süreci dahil 3 gün süren yoğun fiziki denetimlerin sonucunda İGA İstanbul Havalimanı'nın yolcu deneyimindeki mükemmelliği en üst not olan 5 yıldızla tescillenmiş oldu.

Skytrax denetmenleri, uluslararası aktarma merkezi konumunda bulunan İGA İstanbul Havalimanı'nın giden yolcu, transfer yolcu ve gelen yolcu deneyimini etkileyen otopark, toplu ulaşım, web sitesi, mobil uygulama, güvenlik-pasaport kontrol, temel yolcu hizmetleri, mağazalar, yeme içme alanları, bagaj alımi gibi her temas noktasını deneyimleyerek bu noktalarda sunulan hizmeti, hizmete erişim kolaylığını, yolcu konforunu titizlikle inceledi.

Yolcu seyahat deneyimini etkileyen her noktanın kapsamlı şekilde değerlendirildiği denetimlerde güvenlik, check-in, pasaport, gümrük, temizlik, bagaj alım gibi temel süreçlerle beraber temel hizmetler, yeme içme alanları, alışveriş noktaları, lounge gibi misafirlere dokunan her nokta detaylı şekilde uzmanlar tarafından denetime tabi tutuldu.

"İGA olarak, ulaştığımız yolculuk memnuniyeti seviyesini günden güne yukarılara taşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Dijital Hizmetler ve Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, İGA İstanbul Havalimanı olarak, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

İnankul, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Henüz çok genç bir kurum olmamıza karşın yolcularımıza sağldığımız hizmet kalitesi ikinci kez Skytrax gibi dünya çapında önemli bir havacılık otoritesi tarafından tescillenmiş oldu. İGA olarak, ulaştığımız yolculuk memnuniyeti seviyesini günden güne yukarılara taşıyoruz. Bu yaklaşımımız sayesinde uluslararası otoritelerce ödüllendirilmeye devam ediyoruz.

Özellikle havalimanımızdaki müşteri odaklılığı merkeze alarak gelişecek, global aktarma merkezi misyonumuzla birlikte 7'den 77'ye hizmet vermeyi sürdüreceğiz. 5 Yıldızlı Havalimanı olmamızın yanında 2022 World Airport Awards ödüllerinde de 550 havalimanını geride bırarak Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı, Dünyanın En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı ve Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı ödüllerinin sahibi olduk. Tüm bu kıymetli ve prestijli ödüller, en başta yolcularımız olmak üzere dünyadaki havacılık otoritelerinin İGA'ya ve İstanbul Havalimanı'na ne denli güvendiklerinin önemli bir kanıtı. Ülkemizin bayrağını bir kere daha en tepeye çıkarttığımız ve böylesi bir başarıyı gerçekleştirebildiğimiz için ülkemiz adına gururlu ve de mutluyuz."

Skytrax Üst Yöneticisi (CEO) Edward Plaisted de "Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı", "Dünyanın En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı" ve "Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı" olarak aldığı önemli ödüllerle İGA İstanbul Havalimanı'nın övgü almaya devam ettiğini bildirdi.

Plaisted, "Bu ödüller, İGA İstanbul Havalimanı'nın bu alanlarda üst düzey müşteri memnuniyeti standardı sunduğunu açıkça gösteriyor. En Aile Dostu Havalimanı kategorisi 2022'de oluşturulmuş yeni bir ödül ve İGA İstanbul Havalimanı'nın bu ödülü kazanması mükemmel bir başarı." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
26 dönüm araziden vatandaşlar ücretsiz kiraz topluyor
26 dönüm araziden vatandaşlar ücretsiz kiraz topluyor
Kangal köpeği sınava giren sahibini okulun kapısında bekledi
Kangal köpeği sınava giren sahibini okulun kapısında bekledi
Osmaniye'de buğday tarlalarında çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye'de buğday tarlalarında çıkan yangın söndürüldü
Adana'daki kazılarda '3 bin yıllık' tohum bulundu
Adana'daki kazılarda '3 bin yıllık' tohum bulundu
Erzincan'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Erzincan'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar'ın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar'ın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

Bu Habere Tepkiniz

Şube müdürleri ve ek gösterge düzenlemesi

Şube müdürleri ve ek gösterge düzenlemesi

Kamuda ki hiyerarşik kademeler 3046 sayılı Kanunun ilgili maddesinin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mülga olmasından sonra 1 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesi ile yeniden belirlenmiş ve Şube Müdürlüğü mülga Kanunda olduğu gibi kamuda ki hiyerarşik kademeler arasında sayılmıştır.
Yaş haddi nedeniyle emekli olanlara ikramiye farkı nasıl hesaplanır?

Yaş haddi nedeniyle emekli olanlara ikramiye farkı nasıl hesaplanır?

5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan memurlardan yaş haddi, kadrosuzluk, vazife malullüğü, vefat nedeniyle görevleri sona erenlere ilk katsayı artışında ayrıca ikramiye farkı verilmektedir.
Alkolsüz aile oteli... Açılışa özel fiyatlar

Alkolsüz aile oteli... Açılışa özel fiyatlar

https://www.halalparadisedidim.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=manset&utm_term=halalparadise
18 Haziran 2022 tarihli atama kararı yayımlandı

18 Haziran 2022 tarihli atama kararı yayımlandı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Lise müdürünün öğretmen atanması hukuka uygun bulundu

Lise müdürünün öğretmen atanması hukuka uygun bulundu

Danıştay 2. Dairesi, Anadolu lisesinde müdür olarak görev yapan davacının, soruşturma raporuna istinaden müdürlük görevi üzerinden alınmak suretiyle öğretmeni olarak atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Üniversite uluslararası ticaret mezunlarına başvuru şansı vermeli

Üniversite uluslararası ticaret mezunlarına başvuru şansı vermeli

Selçuk Üniversitesi Dış Ticaret programında Uluslararası Ticaret mezunlarına başvuru şansı vermedi!
Bakanlık, nakdi kumanya yardımına açıklık getirdi

Bakanlık, nakdi kumanya yardımına açıklık getirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 8/4/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan nakdi kumanya yardımına ilişkin sık sorulan soruları cevapladı.
Görevde yükselmede tüm yedekler atanmak zorunda mı?

Görevde yükselmede tüm yedekler atanmak zorunda mı?

Danıştay 2. Dairesi, şef kadrosu için açılan görevde yükselme sınavında 5. Yedek olan davacının atanma talebine ilişkin açtığı davayı reddeden kararı onadı.
Öğretmen yapılan müfettiş yardımcısının 'FETÖ'cü hakim' savunması işe yaramadı

Öğretmen yapılan müfettiş yardımcısının 'FETÖ'cü hakim' savunması işe yaramadı

Danıştay 2 Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş yardımcısı olarak görev yaparken öğretmen yapılan davacının yargılanmanın yenilenmesi talebini reddeden mahkeme kararını onadı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
TOGG: Gemlik Tesisinde Temmuz Ayının Sonunda Deneme Üretimlerine Başlanacak

TOGG: Gemlik Tesisinde Temmuz Ayının Sonunda Deneme Üretimlerine Başlanacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Gemlik Tesisi'nde temmuz ayının sonunda deneme üretimlerine başlayacağını duyurdu.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Vatan Gençlik Merkezi hizmete açıldı

Vatan Gençlik Merkezi hizmete açıldı

BURSA ? Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım ilçesine kazandırılan Vatan Gençlik Merkezi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer?in de katıldığı törenle hizmete açıldı.