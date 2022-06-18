Osmaniye'de buğday tarlalarında çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili ve anız bulunan alanlar zarar gördü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Haziran 2022 19:24
Yazlamazlı köyünde, Veli Gökçe ve Mehmet Sevimliye ait buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Düziçi Belediyesi ve Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 20 dönüm buğday ekili alan ile 200 dönüm alandaki anız zarar gördü.
Öte yandan, itfaiye aracı daha önce yağan yağmur nedeniyle oluşan çamura saplanınca iş makinesiyle kurtarıldı.
Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi ile Ziraat Odası Başkanı Ünal Köksal, yangından zarar gören alanda inceleme yaptı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız