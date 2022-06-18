26 dönüm araziden vatandaşlar ücretsiz kiraz topluyor
Tokat'ın Zile ilçesinde bir kişi, 26 dönüm arazide bulunan kiraz bahçesini vatandaşların ücretsiz kullanımına açtı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Haziran 2022 20:34
Turhal-Zile kara yolu Organize Sanayi yakınlarında Seçmen Taştan, kendisine ait arazide 350 civarındaki ağaçta bulunan kirazı hasat etmeyerek vatandaşların ücretsiz olarak meyve almasına imkan sağlıyor.
Yaklaşık 18 ton kiraz elde edilen bahçeden vatandaşların sezon boyunca ücretsiz meyve alabilecekleri belirtildi.
Bahçeden kiraz toplayanlar, hayırsevere teşekkür etti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız