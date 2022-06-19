Dijital telifte yeni dönem! Google, Türkiye ile işbirliği yapacak

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman: Google'ı telif konusunda TBMM'ye davet edeceğiz. AB normları istiyoruz.

Sabah Gazetesinden Burcu Şen'in haberine göre;

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Telif beklentimiz açıktır. Dijital telifte Avrupa Birliği (AB) normları istiyoruz. Google Türkiye ile beraber hareket edecek" dedi.

MECLİSE DAVET ETTİK

SABAH'ın sorularını yanıtlayan Yayman, Avrupa'nın gündemindeki en önemli konulardan birinin telif meselesi olduğunu belirtti. "Geçen aylarda Youtube, Linkedin, Facebook, Instagram, Tiktok dahil olmak üzere dijital mecraları TBMM'ye çağırdık. Google da geldi Türkiye'nin dijital yolculuğunun yanında yer aldığını dile getirdi" bilgisini verdi.

Yayman, AB ülkelerindeki yayıncıların isyanı sonrası hazırlanan Dijital Telif Yasası ile Google'ın masaya oturduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin de benzer bir hamlesi sayesinde Google ile TBMM'de bir araya geleceklerini söyledi. Beklentilerinin çok açık olduğunu belirten Yayman, "Telifle ilgili Almanya'da Fransa'da İngiltere'de Avusturya'da Amerika'da nasıl bir uygulama varsa Türkiye'de de aynı kriterler olması gerekir. AB normlarının işlemesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

SAHTE HESAPLAR DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Twiter'da mayıs ayında atılan 145 milyon twettin yüzde 23'ünün sahte olması sorununun dünyayı ilgilendirdiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Twitter'ı en yüksek parayı vererek satın alan Elon Musk'ın da üzerinde durduğu konu. Sahte hesaplar üzerinden insanların kişilik haklarına hakaret ediliyor, veri mahremiyeti ortadan kaldırıyor, demokrasi ve siyaset kurumunu rehin alınıyor. Hesaplar, sosyal medyanın güvenilirliğini, kullanılırlığını, sürdürülebilirliğini de tehdit ediyor. Sosyal ağın güvenilirliği ortadan kalkıyor. Durum kabul edilemez. Sahte hesaplarla ilgili adım atılmalı."