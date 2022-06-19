Filenin Sultanları Almanya'ya set vermedi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2'nci haftasının 3'üncü maçında Almanya'yı 3-0 yendi. İki maçlık mağlubiyet serisine son veren Filenin Sultanları, Brezilya'da oynayacağı son müsabakada Güney Kore ile karşılaşacak.
FIVB Milletler Ligi'nde mücadele eden Filenin Sultanları, Brezilya ve Sırbistan'ın ardından bu kez Almanya ile kozlarını paylaştı.
Brezilya'nın başkenti Brasilia'da oynanan 2'nci hafta etabı müsabakalarının ilk ikisinden yenik ayrılan Ay-yıldızlılar, mağlubiyet serisine son verdi.
Nilson Nelson Spor Salonu'nda oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan maçta Filenin Sultanları ilk seti 25-22'lik skorla kazandı. Ay-yıldızlılar, 2'nci seti ise 25-21 aldı.
3'üncü seti 25-22 maçı da 3-0 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'daki 2'nci hafta karşılaşmalarında ilk galibiyetini aldı. Zehra Güneş, 21 sayıyla en skorer isim oldu.
Ay-yıldızlı ekip, Brezilya'daki 4'üncü ve son maçında ise bugün TSİ 22.00'de Güney Kore'nin karşısına çıkacak. Bu mücadele de TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.
Salon: Nilson Nelson Gymnasium Salonu
Hakemler: Cameron Andrew (Kanada), Borroto Iglesias Ricardo (Küba)
Almanya: Hippi, Schölzel, Jahiska, Weitzel, Vanjak, Stigrot (Kastner, Strubbe, Glaab, Orthmann
Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz)
Setler: 22-25, 21-25, 22-25Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız