Tartıştığı şahıs tarafından silahlı vurulan genç hayatını kaybetti

Olay, İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Halkevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan pasajda Mertcan Pekatik (22) ile henüz kimliği öğrenilemeyen şahıs arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sonucunda kimliği bilinmeyen şahıs, Mertcan Pekatik'e 4 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan Mertcan Pekatik, yakınlarda bulunan taksi durağının önünde kanlar içinde yere yığıldı.

Yaralıyı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Pekatik, sağlık ekiplerince ambulansa alınıp Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 22 yaşındaki Mercan Pekatik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.