İstanbul'un köprüleri Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. yılı için aydınlatıldı
İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla turuncu renkle aydınlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Haziran 2022 08:37
Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Bu kapsamda İstanbul'un sembol noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, turuncu renkle ışıklandırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız