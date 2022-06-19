THY, Rus turistler için sefer artıracak

Türkiye en fazla Rusya'dan turist çekiyor. Uzun yıllardır devam eden bu durum, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın etkilerinden dolayı bu yıl değişebilir. Rusya'nın "Dost olmayan ülkeler" olarak ilan ettiği Avrupa ülkelerindeki tatil destinasyonlarına gidemeyen Rusların bu yıl Türkiye'yi daha fazla tercih etmesi bekleniyor. Ancak Rus turistleri Türkiye'ye taşıyacak uçak seferlerinin yetersiz kaldığı belirtiliyor.

4 AYDA 490 BİN RUS AĞIRLADIK

Türk turizm sektörü bütün hazırlıklarıyla yoğun bir sezona beklerken, uçak sıkıntısından dolayı Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısında bu yıl hedeflenen rakamlar yakalanmayabilir. Ocak-Nisan döneminde Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 bir düşüşle 490 bin kişi oldu. Yılın ilk dört ayında sınırlı sayıda kalsa da Rusya'dan yaz sezonu için alınan tatil rezervasyonları artış gösteriyor. Haziran başından itibaren Rusya pazarında talebe cevap verilememesi şeklinde kendini gösteren sorun konaklama değil; hava yolu taşımacılığında yaşanan problem olarak dikkat çekiyor. Savaş sebebiyle Rusya'ya uygulanan uçuş kısıtlamaları, hava yolu taşımacılığını olumsuz etkilediği için yeterince sefer konulamıyor.

THY VE AEROFLOT SEFER ARTIRACAK

Türkiye ve Rusya savaştan kaynaklanan uçuş kısıtlamalarının açığını milli hava yolu şirketleri üzerinden kapatmaya çalışıyor. Daha önce özel birçok hava yolu şirketinin düzenlediği charter seferler yerine Türk Hava Yolları ile Rusya'nın milli havayolu şirketi Aeroflot, sefer sayısını artırarak koltuk kapasitesini artırmaya gidecek. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye-Rusya arasında tarifeli uçuş yapan hava yolu şirketlerinin kapasiteleri bu sorunu gidermede yetersiz kalabileceğine dikkat çekti.

YENİ HAVAYOLU ŞİRKETLERİ DEVREYE GİRER

Bağlıkaya, "Koltuk kapasitesinin sınırlı olması sorunu beraberinde getiriyor. Rusya'dan Türkiye'ye tatil uçuşlarına yönelik sağlanan blok koltuklarla bu sorun kısmen de olsa aşılmaya çalışıldı. Ancak koltuk kapasitesinde geçen yıllara oranla yaşanan daralma, ister istemez Rusya'daki talebe cevap verilmesi noktasında sıkıntılara yol açabiliyor. Önümüzdeki haftalarda, yeni planlamalarla ve Türkiye ile Rusya arasında tatil taşımacılığında yeni hava yolu şirketlerinin de devreye girmesiyle koltuk kapasitesinde belirli bir rahatlama olacağını düşünüyoruz" dedi.

ERKEN REZERVASYONA EK ÜCRET YANSITMASI KESİNLİKLE YOK

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, erken rezervasyon ücretlerine ilişkin tartışmalara da açıklık getirdi. Türkiye'de seyahat acentalarının erken rezervasyon döneminde Türk vatandaşlarına çok uygun fiyatlı tatil imkanı sunduğuna dikkat çeken Bağlıkaya, "TÜRSAB üyesi seyahat acentalarının erken rezervasyon kapsamında tatillerini satın alan vatandaşlara ek ücret yansıtmak veya tatillerini iptal etmek gibi bir yaklaşım asla söz konusu değil. Seyahat acentalarımız erken rezervasyon kültürünün ülkemizde oturması için uzun yıllardan bu yana büyük çaba gösteriyorlar" dedi.

HAZİRAN SONU İTİBARIYLA 19 MİLYONU YAKALARIZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandemi döneminde başlattıkları 'Güvenli Turizm Sertifikası' programı sayesinde hijyen standartlarının turizm tesisleri için kalıcı hale getirildiğini belirtti. Başarılı sertifikasyon programı sayesinde Türkiye'nin geçen yıl turist sayısında yüzde 90 büyüme gerçekleştirdiğini aktaran Bakan Ersoy, "Bu yıl hedefimiz minimum yüzde 40 büyüme. İlk 6 aylık gerçekleşmeler ve ileriye dönük rezervasyonlar da gayet sevindirici durumda. Haziran ayı sonu itibarıyla tahminen 19 milyon rakamını Türkiye olarak yakalamış olacağız" dedi.