Necmettin öğretmenin babası oğlunun hatıralarıyla yaşıyor

Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, bir babalar gününü daha hatıralara sarılıp, özlemle geçiriyor.

2017 yılında Şanlıurfa'da öğrencilerine karne dağıtıktan sonra memleketi Gümüşhane'ye giderken, Tunceli'de PKK'lı teröristlerce şehit edildi Necmettin Yılmaz daha 23 yaşındaydı.

Şehit Necmettin öğretmenin babası Hamit Yılmaz, "Sıkıntıların, üzüntülerin en derinini yaşıyorum bir evlat kaybetmekten ama keza bir şehit evlat kazanmaktan da onurların en büyüğünü yaşıyorum" sözleriyle duygularını anlattı.

Buruk geçen bir babalar günü daha

Hamit Yılmaz için artık babalar günü hep buruk geçiyor.

Baba Yılmaz, "Necmettin öğretmen sık sık babasını hatırlar hal hatır sorardı. Ailesine düşkün bir evladımızdı. Onun için yüreğimizde ayrı bir yeri var. Okuldayken hatırlar telefon ederdi. Baba, babalar günün kutlu olsun diye" diyor.

Şehit oğlunun acısını ilk günkü gibi yaşayan baba, sık sık oğlunun kabrini ziyaret ediyor.