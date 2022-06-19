MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: PKK'lı sözde yönetici etkisiz hale getirildi
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli'yi Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 19 Haziran 2022 11:20
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli'yi Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız