Ülke genelinde yasa dışı bahis, kumar ve oyun denetimlerinde 32 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelindeki kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik uygulamada 32 kişinin gözaltına alındığını, aranan 473 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik ülke genelinde 9 bin 854 ekip ve 33 bin 520 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Uygulamalarda yasa dışı bahis oynatılan 6 iş yeriyle ilgili ve bahis oynatan 21 kişiye 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında adli işlem uygulandı, 44 kişiye yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı. 11 kişinin gözaltına alındığı uygulamada aranan 167 kişi yakalandı.

Kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik uygulamada da 18 bin 145 iş yeri ve 543 dernekte 21 kişi gözaltına alındı. Aranan 306 kişinin yakalandığı uygulamada 81 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 323 kişi hakkında para cezası verilen uygulamada 71 umuma açık iş yeri ve dernekle ilgili idari işlem gerçekleştirildi.

Uygulamada 22 bin 619 lira ile 8 bilgisayara el konuldu, 4 tabanca, 24 mermi, 3 kurusıkı tabanca, 8 oyun makinesi, 3 tombala makinesi, 283 gram esrar, 70 kaçak sigara ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar materyali ele geçirildi.