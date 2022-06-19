Fenerbahçe Dimitris Itoudis'i resmen açıkladı
Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayıran Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğü için Dimitris Itoudis ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Haziran 2022 12:15
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Yunan çalıştırıcı Dimitris Itoudis getirildi.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörlük görevi için kariyerinde iki Euroleague şampiyonluğu bulunan tecrübeli çalıştırıcı Dimitris Itoudis ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız