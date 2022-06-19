Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 72 milyon 673 bin 52 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 35 milyon 419 bin 785 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 991 lira 25 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 594 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 380 lira 99 kuruş, satış fiyatı 12 bin 525 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 120 milyon 159 bin 122 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 109 milyon 242 bin 242 metreküp olarak kayıtlara geçti.