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2022 AYT'de Matematik soruları geçen yıla göre daha kolaydı

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün 10.15-13.15 saatleri arasında uygulandı. AYT'ye yaklaşık 2 milyon 56 bin 512 adayın girdiği tahmin ediliyor. 126 sorudan oluşan AYT için 180 dakika süre tanındı. AYT'nin YKS puanındaki ağırlığı ise yüzde 60 olarak belirlendi. Uzmanlar tarafından değerlendirilen sınav için "Matematik soruları geçen yıla göre daha kolaydı" yorumu yapıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 19 Haziran 2022 15:27
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2022 AYT'de Matematik soruları geçen yıla göre daha kolaydı

Bu yıl yapılan değişiklikle 180 AYT baraj puanı uygulaması kaldırıldı buna göre; puan türüne göre ağırlıklı 2 testin herhangi birinden en az 0,5 net yapan bir öğrencinin AYT puanı hesaplanacak ve lisans tercihi yapabilecek.

ÖSYM tarafından 20 Temmuz'da açıklanacak YKS sonuçlarını Bahçeşehir Koleji Akademik Kadrosu yorumladı. Yapılan değerlendirmelerde Kolejin PDR Koordinatörü Sibel Durak ilk olarak şunlara yer verildi: "Testlerin getireceği puan, testin o seneki Türkiye soru çözüm ortalaması ve standart sapma değerlerine göre oluşur. Fen Bilimleri ve Türk Dili ve Edebiyatı sorularının zorluk derecesi geçen sene ile paralellik gösterdi. Dolayısıyla ortalama ve puan değerlerinde belirgin farklılıklar olmaması ihtimali bulunuyor. Ancak Matematik testi soruları geçen yıla göre daha kolay algılandı ve bunun sonucunda Matematik testinin YKS-SAY ve YKS-EA puanlarının oluşumundaki toplam katkı oranı geçen seneye göre azalacak gibi duruyor."

Yapılan değerlendirilmede AYT'de hangi puan türleri için hangi testlerden ne kadar net çıkarılmalıdır sorusuna ise şu şekilde yanıt verildi:

-YKS-SÖZ puanının hesaplanabilmesi için, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI/SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ ile SOSYAL BİLİMLER-2 testlerinin herhangi birinden EN AZ 0,5 net çıkarılmış olması gerekir.

-YKS-SAY puanının hesaplanabilmesi için, MATEMATİK TESTİ ile FEN BİLİMLERİ testlerinin herhangi birinden EN AZ 0,5 net çıkarılmış olması gerekir.

- YKS-EA puanının hesaplanabilmesi için, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI/SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ ile MATEMATİK testlerinin herhangi birinden EN AZ 0,5 net çıkarılmış olması gerekir.

Bölüm bölüm kendi alanlarını yorumlayan uzmanların ise açıklamaları şu şekilde oldu:

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Tuğba Aktaş: Türk Dili ve Edebiyatı Testi'nin zorluk seviyesinin geçen seneki sorularla paralel olduğu görülmüştür. Bununla birlikte düzenli çalışıp tekrar yapan öğrencilerin güzel sonuç alacağı bir sınavdır. Soru dağılımının geçen seneki gibi 6 adet anlama ve yorumlama, 18 adet edebiyat sorusu şeklinde olduğu görülmüştür. Ağırlıklı konu yine şiir bilgisi ile divan edebiyatıyken her sınıf düzeyinde soru gelmiştir. Testin geneline baktığımızda zorlayıcı bir paragraf sorusunun dışında yeterli alan bilgisi olan, öğrencilerin yapabileceği bir sınav olduğu görülmektedir.

"Uzun metinli karmaşık sorulara yer verilmemiştir"

Matematik Bölüm Başkanı Taner Kayış: 2022 AYT matematik soruları orta güçlükte ve kazanımlara uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Sorularda ifadeler oldukça açık ve anlaşılır olup uzun metinli karmaşık sorulara yer verilmemiştir. Geçen sene ile karşılaştırıldığında soruların daha kolay olduğu söylenebilir. Düzenli bir şekilde derslerini takip ederek test çözen ve soruları dikkatlice okuyan her öğrencinin başarılı olacağı bir sınav olmuştur. Matematik soruları ağırlıklı olarak 11. ve 12.sınıfa ait öğretim programlarına uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Sınavda 27 adet Matematik sorusu ve 13 adet Geometri (4 adet Trigonometri olmak üzere) sorusu yer almıştır.

Geometri Bölüm Başkanı Ömer Arat: 2022 AYT Geometri sorularının 4 tanesi Trigonometri konusundan sorulmuştur. 11. ve 12. Sınıf Öğretim Programı çerçevesinde hazırlanan soruların üç tanesi Analitik Geometri ve iki tanesi Geometrik Cisimler konularını içermektedir. Trigonometri sorusunun dışında sınavın kalan sorularında üçgenle ilgili soru sorulmamıştır. Sorular, güncel hayat problemleri ile ilişkilendirilmiş olup yeterli düzeyde çalışan öğrencilerin zorlanmadan yapabileceği niteliktedir.

"Hikayeleştirilmiş yeni nesil sorulara da yer verilmiştir"

Fizik Bölüm Başkanı Rafet Sayar: 2022 AYT Fizik soruları, matematiksel işlem gerektirmeyen, kazanımların günlük hayatla ilişkilendirildiği, öğrencilerin kazanımlara dair hakimiyetini ölçen ve bilginin yorumlanmasını gerektiren niteliktedir. Soruların tamamı bilgiyi yorumlama ve bilgiyi günlük hayattan verilen örnek içinde muhakeme etmeye zorlayan sorular şeklinde sorulmuştur. Hikayeleştirilmiş yeni nesil sorulara da yer verilmiştir. Orta güçlükte sorulardan oluşan sınavda, beklenildiği üzere 11. ve 12. Sınıf Fizik Öğretim Programları'nda yer alan konuların kazanımlarını içeren sorular sorulmuştur. Geçen yıl her iki sınıf seviyesine ait konulardan 7 şer soru çıkmış iken bu yıl 12.sınıf konularından 8 soru ve 11.sınıf konularından 6 soru sorulduğu görülmüştür. Sınavda öğretim programı dışı veya belirtilen çerçeve dışında soru bulunmamaktadır. Sonuç olarak 11.sınıf ve 12.sınıf konularına hakim, kazanımları tam olarak özümsemiş, konuya dair günlük hayatla ilgili yaşamsal örnekleri anlamış, düzenli ve yeterli sayıda soru çözen öğrencilerin yapabileceği güzel bir sınav olmuştur.

"Geçen yıllara kıyasla soruların ünitelerdeki konulara dağılımlarında farklılıklar yer alıyor"

KAPAT [X]

Kimya Bölüm Başkanı Yasemin Keskin Çinkaya: Fen Bilimleri testinin 13 adet kimya sorusunun 8 tanesi 11.sınıf, kalan 5 tanesi ise 12.sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı kazanımlarıyla uyumludur. Sınavda 9 ünitenin tümünden en az birer adet soru yer almasına karşın geçen yıllardan farklı olarak soruların ünitelerdeki konulara dağılımlarında farklılaşmalar göze çarpmaktadır. Elektrokimya ünitesinden eski yıllarda olduğu gibi yine 2 soru gelmiştir ancak her iki sorunun da Elektrokimyasallar Piller konusundan ve benzer nitelikte sorular olduğu görülmüştür. Aynı ünite çerçevesinde hemen her yıl soru gelen Elektroliz ve Redoks konularına da yer verilmemiştir. Benzer bir durum da Kimyasal Denge ünitesinde göze çarpmaktadır, her yıl AYT Kimya testinde yer alan Asit-Baz konusuna bu yıl yer verilmemiştir. Ayrıca Organik Bileşikler ünitesi çerçevesindeki 2 sorunun da eski yıllardan farklı olarak Hidrokarbonlar yerine Fonksiyonel Gruplar ünitesinden sorulması tercih edilmiştir. Sınavın 11.sınıf düzeyindeki 8 sorusu, kolay ve orta düzey zorluktadır buna karşın konuyu iyi kavramış öğrencilerin yapabileceği detayları ve formülleri de içermektedir. Tüm soruların yaklaşık yarısı işlem becerisi gerektiren sorulardır. 12.sınıf düzeyinde sorulmuş 2 soru oldukça belirleyici niteliktedir ve birden çok kazanım hedefi aynı soruda ölçülmektedir. Nernst Eşitliği kullanılarak çözülmesi beklenen ilk soruda öğrencilerin ayrıca logaritmik işlem becerisi de önem arz etmedir. Diğer belirleyici soruda ise Aldehitlerin belirteç tepkimesi sorgulanırken, uzun yıllardır sınavlarda sık görmediğimiz mol-hesaplama ve yapı izomerliği de aynı soruda sorgulanmıştır. Kimya testine genel olarak bakıldığında yeni nesil soru içermeyen, klasik tipte sorulardan oluşan, doğrudan bilgiyi ölçen, tahminlerimiz doğrultusunda öngördüğümüz ve sınavlarımızda da sıklıkla sorguladığımız kazanımları ölçen sorularımızla da yüksek oranda benzerlik gösterdiği görülmektedir. Sınavda yer alan kimya sorularının 2021_YKS'nin AYT kimya sorularıyla karşılaştırıldığında kısmen farklılıkları olsa da çerçeve ve zorluk düzeyi bakımından büyük ölçüde benzerlik gösterdiği ayrıca YKS hazırlık sürecinde düzenli ve planlı çalışan sayısal alan öğrencilerinin de çok da zorlanmadan çözebileceği nitelikte, temel bilgi ve beceri düzeyine hitap eden, açık, anlaşılır olduğu söylenebilir.

Biyoloji Bölüm Başkanı Melike Kılıç: Biyoloji soruları MEB Biyoloji Dersi Öğretim Programı'na uygun olup 11. ve 12. Sınıf müfredatına ait kazanımlar dengeli şekilde yer almıştır. Biyoloji testi, öğrencilerin temel bilgilerini sorgulayan, kolaylıkla yapabilecekleri sorular içermesinin yanı sıra kavrama düzeyinde bilgilerin sorgulandığı, dikkat isteyen ve yorum yapmalarını gerektiren nitelikte sorular da içermektedir. "Komünite Ekolojisi'' konusuna ait sorudaki "avcılık baskısı" ifadesi yapılacak farklı yorumlarla hatalı cevaba yönelmeye neden olabilir. Ayrıca "Enzim olarak görev yapan RNA molekülleri bulunmaktadır." bilgisi bu yıl ilk kez sorgulanmıştır. Zorluk düzeyi bakımından sınava iyi hazırlanan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği kolay ve orta düzey soruların yanı sıra "kan pH değerinin düşmesine bağlı hemoglobinin oksijen doygunluğu" ile ilgili soruda olduğu gibi doğru yorumlanması gereken ve dikkat isteyen sorular eleyici olabilir.

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