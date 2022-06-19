Hamile eşini kayalıklardan iterek öldürmekten yargılanan koca yeniden yargılanacak
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 4 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (33), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakan Aysal (41), yeniden yargılanacak.
Hamile Semra Aysal, 19 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği
Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda,
yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen
ekiplerin yaptığı kontrolde Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından
Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.
Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla 2020 Kasım
ayında gözaltına alınıp, tutuklandı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 15 Şubat
tarihinde görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti oy çokluğu ile
Aysal'ı ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı.
'YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK'
Hakan Aysal, hastalığı olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerektiğini belirterek karara itiraz edip dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sanık Aysal'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek
Gözlem İhtisas Dairesi'nde gözlemlenmesinden sonra cezai ehliyeti olup olmadığı
konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor aldırılması,
ardından Gözlem İhtisas Dairesi'nin raporu ile 4'üncü İhtisas Kurulu'nun raporları
arasında çelişki olduğu takdirde, akıl hastası olup olmadığının İstanbul Adli
Tıp Kurumu 1. Üst Kurulundan alınacak raporla belirlenmesi gerekirken bunun
yapılmadığı belirlendi. Bu gerekçeyle bozulan karar Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne
gönderildi. Hakan Aysal, ileriki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.