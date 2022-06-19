Atıl köy okulları, üretim merkezine dönüşüyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, atıl köy okullarını yörenin üretim modeline göre tadilattan geçirerek hem tarımsal eğitim hem de üretim merkezlerine dönüştürüyor. Dönüşen köy okullarında ipek böcekçiliği yetiştiriciliğinden tarhana salça üretimine, ev pansiyonculuğundan tıbbi aromatik bitkiler distilasyonuna köyün üretim modeli ve kültürüne göre şekil veriliyor.
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, il genelinde kırsal
bölgelerde Büyükşehir Yasası öncesinde köy statüsündeki mahallelerde kullanılmayan
ve atıl vaziyetteki köy okullarına yeniden hayat veriyor. Antalya Valisi Ersin
Yazıcı'nın da desteğiyle Milli Eğitim Müdürlüğü'nden tahsisi yapılan toplam
7 köy okulundan bazılarının tadilatı tamamlanıp üretim ve eğitim hizmetleri
başlatılırken, bazılarında da tadilat süreci devam ediyor. Tahsisi tamamlanan
7 okulun dışında birçok atıl köy okulunun tahsisiyle ilgili başvuru süreçleri
devam ediyor.
'AMACIMIZ ESKİ ÜRETİM MODELLERİNİ CANLANDIRMAK'
Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin
Böcek'in, kırsal alanda yaşayandaşların üretimlerini desteklemek ve gelirlerinin
artırılmasına yönelik projelere büyük önem verdiğini, bu kapsamda atıl vaziyetteki
köy okullarının bu amaçlarla kullanımına başladıklarını açıkladı. Şu ana kadar
7 atıl köy okulunun Milli Eğitim Müdürlüğü'nden protokolle tahsis edildiğini
açıklayan Özel, "Amacımız burada imece kültürünü geliştirmek, örgütlenmeye teşvik
etmek, eski üretim modelleri ve kültürleri canlandırmak. Kooperatifler ve muhtarlıklarla
iş birliği yapıyoruz" dedi.
İLK ÖRNEĞİ KORKUTELİ'DE
Seda Özel, atıl durumdayken dönüştürülen köy okullarından şu örnekleri verdi:
"İlk olarak Korkuteli-Güzle'deki köy okulunu Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
iş birliğiyle hayata geçirdik. Köylü kadınlar, şu an yıllardır atıl olan bu
okulda hep birlikte tarhana, bulgur, makarna, salça gibi yemeklik ürünler üretiyor.
Hamur yoğurma ve üzüm sıkma gibi makine ve teçhizatları da karşıladık. Alanya-Sapadere'deki
atıl köy okulunda tadilatlar sürüyor. Burada ipek böcekçiliği yetiştiriciliği,
kozanın işlenmesi ve ipek kumaş yapımı eğitimleri verilerek, üretim merkezi
olarak da kullandırılacak.
İpek böcekçiliğiyle ilgili İbradı'da da bir köy okulunu açacağız. Döşemealtı'nda
ise el halıcılığı için çalışmamız var. Konyaaltı kırsal bölgelerinde de iki
köy okulunu Korkuteli'dekine benzer üretim atölyesine dönüştüreceğiz."
GÜNDOĞMUŞ-AKSEKİ-İBRADI'YA 3 HOSTEL
Doğal açıdan çok büyük zenginlikler taşıyan Gündoğmuş, İbradı ve Akseki'de
1'er atıl köy okulunu hostele dönüştürdüklerini aktaran Özel, "Bu bölge
eko turizm açısından dikkat çekiyor.
3 okul hostel yapıldıktan sonra köylülere ev pansiyonculuğu eğitimi verilecek
ve bölgede kırsal turizmin geliştirilmesi adına, organik üretimle birlikte karavan
turizmi için de uygun hale getirilecek" dedi.
Demre ve Kaş bölgesinde su sorunu yaşandığı için köy okullarında az su tüketen
tıbbi ve aromatik bitkiler üretimi için eğitim merkezi ve üretilen ürünlerin
yağının çıkartılması için distilasyon (damıtma) makineleri desteği vereceklerini
aktaran Özel, "Şu an buralarda tadilat çalışmaları sürüyor, malzemelerini
aldık.
Likya Yolu üzerinde, hiç konaklama alanının bulunmadığı 165 kilometrelik parkurdaki
Belören ve Kapaklı mahallelerinde bulunan atıl okulları ev pansiyonuna dönüştüreceğiz.
Yine bu bölgede ev pansiyonculuğu eğitimleri olacak. Aynı zamanda tıbbi ve
aromatik bitki üretimi ve yağının çıkartılması desteklenecek" diye konuştu.