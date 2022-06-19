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Belediye Başkanından 'hayvan toplama' açıklaması: Konuyu bizzat takip edeceğim

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, sosyal medyada yayımlanan belediye personellerinin hayvan toplama görüntüleri hakkında toplantı düzenledi. Demirtaş, "Konuyu bizzat yakından takip edeceğim" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 19 Haziran 2022 18:52
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Belediye Başkanından 'hayvan toplama' açıklaması: Konuyu bizzat takip edeceğim

Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, son günlerde sosyal medyada yayımlanan 'İlkadım Belediyesi çalışanlarının hayvan toplama videosu' üzerine Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) temsilcileriyle toplantıya katıldı. Belediye meclis salonunda yapılan toplantıya HAYKONDEF Samsun İl Temsilcisi İbrahim Biral, Samsun Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Bora Barlas Gürler, dernek üyeleri Özgür Yarlıgaç ve Demet Yarlıgaç, Samsun Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Av. Fatma Suğanlı, Samsun Barosu Hayvan Hakları Komisyon Avukatı Tunahan Gök, Doğa Koruma ve Milli Parklar ve Haydi Jandarma personelleri katılım sağladı.

"Konuyu bizzat yakında takip edeceğim"

Belediye çalışanlarının hayvan toplarken eziyet yaptıkları yazısıyla paylaşılan videoyla ilgili konuşan Başkan Demirtaş, "Bu konu üzerine Samsun Valimiz Zülkif Dağlı'ya da aynı cevabı verdim, kendim de izledim. Eğer hayvanlarla ilgilenen varsa hayvana eziyet yapılmadığı açık şekilde görürsünüz. Sahipsiz hayvan başka insanlara yaklaşmaz ve kendini tutturmaz. Bana zarar verir mantığıyla. Maalesef eğitimli insanlarımız bu işi angarya iş olarak görüyorlar. Bu yapılacak bir iş değil gözüyle bakıyorlar. Eğitimsiz insanlar ise daha kaba bir anlayışla yapıyor. Bu olayda bizim eksikliğimiz üslup iletişim eksikliği. Bunu da çalışan arkadaşlarımızla bir araya gelerek daha itinalı ve üslup tarzına uygun çalışmaları için gerekli uyarılarımızı da yaptık. Bu konuyu da bizzat yakından takip edeceğim" diye konuştu.

Hayvansever olduğunu ve kendisinin de köpek beslediğini belirten Demirtaş, "Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, bizim İlkadım ilçe sınırları içerisinde bulunuyor. Bu yer bahane edilerek tüm ilçe belediyeler Kadamut, Gürgendağı, Ata Yolu üzerine sahipsiz köpekleri bırakıyor. Buralardan gelen hayvanlar ise ya kırsalda ya da şehirde çeteleşmeye varan bir oluşuma giriyorlar. Biz de böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Zaman zaman izinsiz salım yaparken yakaladıklarımız da oluyor. Bu noktada gerekli yasal işlemleri uygulatıyoruz" şeklinde konuştu.

Demirtaş, "Eğer bu hayvanları bir yere bağlı tutarsak yaşam kapasiteleri onda birine inecek düzeyde mahkum gibi olur. Ben bu kararın sağlıklı bir karar olduğunun da kanaatinde değilim. Ama şu bir gerçek ki bir kısım insanlar bu hayvanları seviyor ama kendi bölgesinde olsun istemiyorlar. Belediye olarak onların yaşama tutunmaları için mama kapları bırakıyoruz. Fakat ya tahrip ediliyor ya da kayboluyor. Biz bu işin ortasında kaldık. Bu konuştuklarımızı da dikkate alarak ortak bir çözüm üretme noktasında taşın altına elimizi koymaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda İlkadım ilçesindeki hayvan severlerin de katılım ile 'Can Dostları İçin Hep Birlikte El Ele' adı altında bir çalışma başlatmak istediklerini açıklayan Demirtaş, şunları söyledi:

"Belediyemizle birlikte besleme, toplama çalışmalarına gerçek anlamda destek olacak hayvanseverlerimizin bilgilerini kaydederek istediğimiz hedefe ulaşırız. Hayvan barınağı yerine veteriner odası ile görüşüp belirli bir ücret karşılığında özel veteriner hekimlerin de hayvan kısırlaştırılmasına destek vererek belediye ile ortaklaşa bir çalışma ile hayvan üremesinin önüne geçilmesinin sorun çözüme kavuşacağını düşünüyorum."

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