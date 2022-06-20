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THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat: 400 pilot gelse hemen işe alırız

Kovid-19 sonrası yeni hatlarla büyüyen THY'nin ABD'deki 12. destinasyonu Seattle oldu. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Seattle-Tacoma Havaalanı'ndaki törene katılarak kurdele kesti. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bolat, sürekli büyüyen ve uçuş rotalarını artıran THY'nin pilot ihtiyacına dikkat çekerek, "Şimdi 400 pilot gelse 400'ünü alabiliriz" dedi.

Eklenme : 20 Haziran 2022 07:39
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THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat: 400 pilot gelse hemen işe alırız

Kovid-19 salgının bitmesinin ardından yurt dışı yeni hatlarla büyümeye devam eden Türk Hava Yolları'nın (THY) ABD'deki 12. uçuş rotası Pasifik kıyılarındaki Seattle oldu.

Hattın tanıtımına katılan THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Seattle-Tacoma Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen törenle kurdele kesti. Uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Bolat, ABD'de Detroit, Denver ve Orlando hatlarının yanı sıra Asya'da da yeni hat çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

24 SAATTE DOLDU

  • Seattle hattına büyük bir ilgi olduğunu ifade eden Bolat, "24 saatte Seattle uçuşunun business class yolcusu doldu. Büyük talep var. Kısa zamanda günlük uçuşa dönmeyi planlıyoruz. Uçuşları artıramamamızın en önemli nedeni geniş gövde uçağımızın olmaması. Yakın zamanda 6 adet Airbus A350 satın aldık. Geniş gövdeli uçaklarımızı artırmaya devam ediyoruz" dedi.

5 BİN 200 PİLOT VAR

THY'de 2003 yılında 400-500 civarında olan pilot sayısı bugün 5 bin 200'ye yükseldi. 4 bin olan kabin memuru sayısı ise 12 bin 500'e çıktı. Ahmet Bolat, buna rağmen pilot ihtiyaçlarının devam ettiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

  • "Geçenlerde Pilotlar Vakfı'ndan arkadaşlar geldi. Pilot arıyoruz dedim. Bazı şartları değiştirdik. Kendimiz de pilot yetiştiriyoruz ve kapasiteyi artırmayı düşünüyoruz. Şimdi 400 pilot gelse 400'ünü alabiliriz. 400 yabancı pilotumuz var. 400 yerli pilot olsa neden almayalım. Yabancı pilot, ihtiyacımız olduğu için var."

İŞTİRAKLER DE MARKA

Geçen yılki 1,4 milyar dolarlık kar içinde iştiraklerinin payının 130 milyon dolar civarında olduğu bilgisini veren Bolat, "Hedef iştiraklerimizin karının ana şirketimizin karının yarısına erişmesi. Turkish Technic, Turkish Ground Services'in dünya çapında şirket olması önemli. Do&Co zaten olmaya başladı" dedi.

A380 ve 747-8'i bedava verseler almayız

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, 4 motorlu ve işletme maliyetleri yüksek olan Airbus A380 ile Boeing 747-8 için "Bedava verseler almayız" yorumunu yaptı.

Plastik kullanımı azalıyor

  • THY, plastik kullanımını azaltmak için uçakta yolculara dağıtılan kitlerde de düzenleme yaptı. Ayakkabı çekeceği ve tarakların kullanılmadığını ifade eden Ahmet Bolat, "Lavaboda tek kullanımlık fırça bulundurma modeli üzerinde çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda amacımız mali tasarruftan ziyade plastik tüketimini azaltmak" dedi.

İhracata katkımız 8 milyar dolar

Ahmet Bolat aynı zamanda Hizmet İhracatçıları Birliği'nin de (HİB) başkanlığını yapıyor. Türkiye'nin 225 milyar dolarlık ihracatının 55 milyar dolarının hizmet ihracatı olduğuna dikkat çeken Bolat, "THY olarak bu rakama 8 milyar dolar katkımız var. 2022 sonunda katkımız 13 milyar dolara çıkıyor. Hedefimiz ihracatçılar arasındaki koordinasyonu artırarak bu yıl hizmet ihracatını 80 milyar dolara, 4 yılda ise 110 milyar dolara çıkarmak" dedi. Bolat'ın verdiği bilgiye göre, THY'nin yurtdışı ofislerini ticaret ataşeliği gibi kullanmak, Türkiye'deki yabancı öğrencilerin ailelerini tatile getirmek gibi çalışmaları da var.

AnadoluJet'in rezervasyon sistemi değişecek

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "AnadoluJet'in rezervasyon sistemini değiştiriyoruz. Şirket olarak TK'dan ayıracağız. Satış ve pazarlaması ayrı olacak" dedi.

İdris Saruhan

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