Babalar Günü oğlunu vuran baba tutuklandı
Karaman'da, çıkan kavgada oğlunu silahla yaralayan baba, tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Haziran 2022 21:42
Halit Ö, Alacasuluk Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oğlu Cahit Ö. (26) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cahit Ö, babası tarafından silahla yaralandı.
Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cahit Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Halit Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Halit Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Cahit Ö'nün ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız