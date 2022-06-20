Dolar günü yükselişle tamamladı
Haftaya yatay başlayan dolar günü 17,33 TL'ye yükselerek tamamladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Haziran 2022 18:16
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,3190
|17,3200
|17,3300
|17,3310
|Avro
|18,1300
|18,1310
|18,2490
|18,2500
|Sterlin
|21,0810
|21,1860
|21,1730
|21,2790
|İsviçre Frangı
|17,8190
|17,9080
|17,8690
|17,9590
|ANKARA
|ABD Doları
|17,2890
|17,3690
|17,3000
|17,3800
|Avro
|18,0900
|18,1700
|18,2090
|18,2890
|Sterlin
|21,0210
|21,2310
|21,1130
|21,3230