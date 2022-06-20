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Valilikten eczane çalışanlarına yönelik şiddete kınama

İstanbul Valiliği'nden Ataşehir'de bir eczanede meydana gelen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet içeren her türlü davranışı esefle kınıyoruz." denildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Haziran 2022 22:55
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Valilikten yapılan açıklamada, dün meydana gelen, eczane çalışanlarına yönelik "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" olayı şüphelisinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, çalışma neticesinde şüpheli E.T'nin İçerenköy Mahallesi'ndeki ikametinde güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındığı ve sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandığı ifade edilerek, "Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet içeren her türlü davranışı esefle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ataşehir'de "annesine adresin yanlış tarif edildiği" iddiasıyla eczacıya tehditte bulunan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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