Valilik uyardı...Ankara'nın iki ilçesine sağanak yağış geliyor
Bugün öğleden sonra Nallıhan ve Beypazarı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç-direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Eklenme : 20 Haziran 2022 11:28
Valiliğin uyarısı:
Bugün öğleden sonra Nallıhan ve Beypazarı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç-direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız