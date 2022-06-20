Bedelli affı tamam, öğrenci affı haftaya

Ünal'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Askeri Ceza Kanunu'nda değişiklik çalışmamızı TBMM'ye sunuyoruz. 20 maddeden oluşuyor. Öğrenci affını da önümüzdeki hafta sunacağız.

Bedelli ücreti ile ilgili, bakaya, yoklama kaçağı ve bunların durumu ile ilgili miktarları MSB belirleyip kamuoyu ile paylaşacaktır.

Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi yükseltildi

Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddini 70'e çıkartmıştık. Bu düzenlemeyle Genelkurmay Başkanı görev süresini yani yaş haddini 72'ye çıkartıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bedelli askerlik için getirilecek affı duyurmuştu. Erdoğan "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize de bir müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.