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'YKS'de barajın kalkması başarı sırasının kalktığı anlamına gelmez'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 3 milyon 250 bine yakın öğrencimiz, adayımız üniversitelere girebilmek için büyük mücadele gösterip ter döktü. Adaylar inşallah arzu ve hayal ettikleri programları kazanıp aramıza katılır." dedi. Ayrıca 'Bu yıl üniversitelere girişte TYT ve AYT'de barajları kaldırdıklarını belirten Özvar, bunun başarı sıralamasının kalkması anlamına gelmediğini aktardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Haziran 2022 12:56
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Erol Özvar, çeşitli programlara katılmak için geldiği Erzincan'da, valiliği ziyaret ettikten sonra Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bir Osmanlı Alimi Eğinli Ebu Sehl Numan Efendi" konulu panele katıldı.

Burada konuşan Özvar, geçen hafta sonu YKS'ye katılan öğrencileri kutlayarak, "YKS'de 3 milyon 250 bine yakın öğrencimiz, adayımız üniversitelere girebilmek için büyük mücadele gösterip ter döktü. Adaylar inşallah arzu ve hayal ettikleri programları kazanıp aramıza katılır." dedi.

Bu yıl üniversitelere girişte TYT ve AYT'de barajları kaldırdıklarını belirten Özvar, bunun başarı sıralamasının kalkması anlamına gelmediğini aktardı.

Özvar, tıp, eczacılık, diş hekimliği, mühendislik ve hukuk gibi programlarda başarı sıralamasının devam ettiğini anlatarak, "Önümüzdeki yıllarda sadece Tükiye'de değil tüm dünyada yüksek öğretime talebin artacağını öngörüyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey, genç nüfusa sahip ülke vatandaşlarının daha fazla YÖK imkanlarından istifade edebilmeleri." dedi.

Hedeflerinin sadece lisans öğrenci sayısını artırmak ya da kontenjanları doldurmak olmadığını aktaran Özvar, amaçlarının en az bunun kadar önemli olan lisans üstündeki araştırmacı sayısını da artırmak olduğunu kaydetti.

Ülkeye daha fazla lisans üstü yeteneklere sahip doktor araştırmacı kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Özvar, "OECD rakamlarına baktığımızda Türkiye halen doktoralı mezun vermek bakımından ortalamanın altında bulunmaktadır. Bu sebeple gelecek yıllardaki kaydetmek istediğimiz en önemli başarılardan birisi de doktoralı araştırmacı sayısını artırmak. Yüksek öğretim kurumları sayı itibarıyla 200'ü aşmış durumdadır. Her ilde bir üniversitenin bulunması gençlerin daha kolay yüksek öğretime ulaşmasına vesile olmaktadır." diye konuştu.

Özvar, Türkiye'de yeni kurulan üniversitelerin olduğunu ve bunlara biraz zaman verilmesi gerektiğini, üniversitelerin ülkenin gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkı sağladığını dile getirdi.

- "Bize düşen üniversitelerin önünü açmak"

Üniversitelerin ulusal ve uluslararası düzeyde saygın kurum olma yönünde önemli gayret sarf ettiğini aktaran Özvar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bize düşen üniversitelerin önünü açmak, üniversitelerin ne kadro ne program ne de diğer hususlarda bir engel ile karşılaşmaması lazım, hak edenin kadro ve yer bulabilmesi, özgürce akademik çalışmaları gerçekleştirmeleri lazım. Huzurun, barışın olduğu ortamlarda ilmi çalışmalar artar, gerginliğin, çatışmanın, kavganın olduğu ortamlarda ise ilmi çalışmalar önemini kaybedip azalır. Bu, önem verdiğimiz hususların başında geliyor."

Üniversite hocalarının yayın kapasitesini ve üretkenliklerini artırmak için yoğun çalıştığını söyleyen Özvar, bu tarzda çalışan ve uluslararası iş birliği yapan hocalara pozitif ayrımcılık ve teşviklerin uygulanması ve onlara her türlü desteğin verilmesini gerektiğini dile getirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzincan'da Deprem Teknolojileri Enstitüsü açılacağını bildirdi.

Özvar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bir Osmanlı Alimi Eğinli Ebu Sehl Numan Efendi" konulu panelde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde milli teknoloji hamlesi içinde bulunduklarını söyledi.

Teknolojinin önemine vurgu yapan Özvar, "Üniversitelerimiz, kurumlarımız, özel ve kamu sektörlerimizle, yerli ve milli unsurlarla bir teknolojik devrim peşinde koşuyoruz. Osmanlı Alimi Eğinli Ebu Sehl Numan Efendi, gündeme aldığımız hükumet, devlet ve millet olarak ortaya koyduğumuz milli teknoloji hamlesinin deyimi yerindeyse ilk örneğini veren insanlardan birisi." dedi.

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Numan Efendi gibi izzet, ilim ve irfan sahibi kişilerin öğrencilere örnek olarak sunulması gerektiğini aktaran Özvar, bu tür örneklerin milli teknoloji hamlesinin önemli aşamalarından olduğunu ifade etti.

Erzincan'ın depremle en fazla yüz yüze kalan il olması açısından kentte deprem enstitüsü açılacağını ve burada önemli bilimsel çalışmaların yanı sıra araştırmaların yapılacağını dile getiren Özvar, şunları kaydetti:

"Erzincan Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Akın Levent, deprem teknolojileri enstitüsünden bahsetti ve müracaatı yaptık dedi. Bu müjdeyi buradan paylaşmak istiyorum. YÖK olarak Erzincan'a Deprem Teknolojileri Enstitüsü müracaatını oy birliğiyle kabul ettik. Bu enstitü, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmasından itibaren Erzincan'da çalışmalarına başlayacak. Akın Levent hoca ile bir müddettir bu konu üzerinde çalışıyoruz, kendisine söylediğim bu alanda en iyi arkadaşları, deprem konusunda gayret edecek hocaları bulun, biz de YÖK olarak sizlere destek olalım. İnşallah Kandilli Rasathanesi ile iş birliği içerisinde kalarak Erzincan'da deprem araştırmalarına hocalarımız ve uzmanlarımız başlayacak. Enstitüden beklentimiz, burada çalışacak hocalarımız bundan sonraki hayatlarını Erzincan'daki depremlere adayacak ve bilhassa lisans üstü eğitim yoluyla deprem araştırmaları ve teknoloji sahasında uzmanlar yetiştirecek. Biz de hocalarımızın gayretine destek vereceğiz."

Özvar, panelin tertip edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. Abdulkadir Gül'ün yaptığı panelde, Ebu Sehl Numan Efendi'nin hayatı, eserleri ve kişiliğine ilişkin sunum yapıldı.

Panele, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden akademisyenler, öğrenciler ile çevre illerden rektörler katıldı.

Rektör Levent, panel sonrası Özvar'a plaket takdim etti.

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