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İstihbaratçı polis, meslektaşını 'FETÖ listesi' ile dolandırdı!

ANKARA'da İstihbarat Şube'de çalışan bir polisin, Diyarbakır'da görevli bir meslektaşından FETÖ kumpasıyla para sızdırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Kumpas kurulan polis her şeyi görüntülü kaydedip savcılığa gitti. Dolandırıcı polisin arkadaşları evinden bilgisayarını kaçırdı. "Bahis oynadım, borç batağına düştüğüm için yaptım" dedi. Mahkeme para e hapis cezası verip cezayı erteledi..

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 20 Haziran 2022 13:05
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İstihbaratçı polis, meslektaşını 'FETÖ listesi' ile dolandırdı!

ANKARA Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube'de görevli polis memuru D.A., polis okulundan devresi olan ve Diyarbakır'da görev yapan R.G'yle, WhatsApp üzerinden iletişim kurup, "2016'dan beri izlediğimiz üst düzey FETÖ elebaşlarından birini yakaladık. Üzerinden 3 bin kişilik liste çıktı. Senin de adın geçiyor. Büyük ihtimalle ihraç edileceksin. Ama merak etme halledeceğiz. Ekipteki diğer arkadaşlarla konuştum. Üç kişiler, adam başı 30 bin istiyorlar. Kimseye haber verme, riske atmayalım" dedi.

Parayı havale ile istedi

Sözcü'nün haberine göre, R.G, FETÖ'yle hiçbir bağı olmadığını belirtmesine rağmen istihbaratçı polis D.A, "Vallahi onu bilmem ama listede adın var. Parayı hazırla konuyu kapatalım. Bak bu şubede çok dalavere dönüyor. 90 bine bu işi hallederiz. Bunun gibi birçok iş bitirdik. Listeyi savcılığa teslim etmeden en geç bir hafta içinde parayı hazır et, beni ara" dedi.

90 bin TL'den 75 bin TL'ye düştü!

Dolandırıcı polis bir süre sonra tekrar R.G'yi arayıp bu kez "Hadi senin için 5'er bin daha almayacaklar. 75 bine kapatırız. Ama bu hafta parayı mutlaka hazır et. Parayı Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde görevli S.B.Ş.'nin hesabına gönder. Havale açıklama kısmına da "borç" ibaresini muhakkak yazdır" dedi.

Sesini ve ekran görüntüsünü kaydetti

Durumdan şüphelenen R.G., D.A'nın sesini ve WhatsApp yazışmalarını kaydettikten sonra durumu önce sıralı amirlerine sonra da savcılığa bildirdi. D.A hakkında gözaltı kararı verildi. Bunu öğrenen, paranın hesabına yatırılacağı S.B.Ş., durumu Meclis Koruma Daire Başkanlığı'ndaki S.G adlı polise bildirdi.

Evine gidip laptobunu kaçırdılar

İkili polis aramasından önce D.A.'nın evine giderek içinde suç delillerinin bulunduğu laptop bilgisayarı kaçırdı. Aramaya katılan polisler bu durumu öğrenince iki sanık bilgisayarı teslim etmek zorunda kaldı. D.A., S.G. ve S.B.Ş. hakkında dava açıldı.

'Bahis oynadım, borç batağındayım'

D.A ilk ifadesinde, "Bahis oynadığım için 200 bin lira borcum birikti. Borç batağına düşünce böyle bir plan yaptım. Okuldan çok saf olarak bildiğim R.G.'yi arayıp görevli olduğum İstihbarat Şube'nin de gücünü ve etkisini kullanarak ona "FETÖ'cülerin listesinde adın geçiyor" dedim ve inandırıcı olmak için WhatsApp'tan görüştüm" dedi. Ancak karar duruşmasında, "Ben ona şaka yapmak istedim" diyerek dolandırıcılık iddiasını reddetti.

Sanıklardan ikisi de arkadaşım

Olay tarihinde TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli sanık polis S.G. de ifadesinde, "D.A. çocukluk arkadaşımdır. S.B.Ş. ise okuldan arkadaşımdır. D.A.'ya ulaşamayınca aynı şubede görevli T.A.'yı aradım. O da bana D.A.'nın İstihbarat Şube'yle ilişiğinin kesildiğini söyledi. Amirini aradığımda o da gözaltına alındığını söyledi. Bilgisayarına polisin el koyacağını düşünerek yanımıza aldık, aslında ailesine destek olmak için gitmiştim. Evde 3 saat kaldığımız baz kayıtlarıyla sabittir" dedi.

Şubeden başka bir polis haber verdi

KAPAT [X]

Sanık S.B.Ş. ise "D.A.'nın gözaltına alındığı bilgisini bana onun mesai arkadaşı T.A. adlı polis verdi. S.G. de bana, 'Polis evde arama yapabilir' dedi. Birlikte evine giderek durumu babasına anlattık ve laptop bilgisayarı polisler gelmeden önce alıp çıktık. Aracın bagajında gizledik. Polisler bizi arayınca geri getirdik. D.A.'nın para istediği R.G.'ye gönderdiği banka IBAN numarası bana aittir" dedi.

İnanmış gibi yaparak onu oyaladım

Mağdur polis R.G. de "D.A. gece telefonuma çağrı bıraktı. Aradığımda meşgule atıp WhatsApp'tan aradı. Ellerinde 3 bin kişilik bir FETÖ listesi olduğunu benim de adımın geçtiğini söyledi. Ben kendimden emin olduğum için sesini kaydedip yazışmaların da ekran görüntülerini alıp savcılığa verdim. Ona inanmış gibi yaparak aracımı satmak üzere olduğumu ve satınca parayı vereceğimi söyledim. Para kaptırmadım, zararım olmadığı için şikayetçi değilim" dedi.

Hapis ve para cezası verildi ama ertelendi

Mahkeme ikisi polis üç sanığı dolandırıcılık suçundan önce 6 yıl hapisle cezalandırdı. Ardından suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 1'er yıl 8'er aya indirdi. Sanıklar ayrıca 62 bin 500'er lira da para cezasıyla cezalandırıldı, ancak üçünün de cezaları ertelendi.

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