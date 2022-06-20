Gaye Usluer, Memleket Partisi'nden istifa etti
Genel Başkanvekili Gaye Usluer ile 5 parti meclis üyesi, Memleket Partisi'nden istifa etti.
2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte, siyaset arenasındaki hareketlilik de devam ediyor.
Memleket Partisi'nde, 25 - 26. Dönem Eskişehir Milletvekili, Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer ile 5 parti meclis üyesinin daha istifa etmesi nedeniyle taşlar yerinden oynadı.
Parti yönetiminden gelen 6 istifayla, Memleket Partisi'nde yeter sayı kalmadı.
İstifa eden isimler
Olağanüstü kurultaya gitmesi beklenen partide, istifa eden isimle şöyle:
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Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer,
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Memleket Partisi Genel Sekreteri Prof. D.r Hakkı Akalın,
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Memleket Partisi Parti Meclisi-Danışma Kurulu Üye ve Memleket Partisi Kurucu Üyesi Meryem Şengül Kala,
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Memleket Partisi MYK Üyesi ve Parti Genel Saymanı Serkan Ufuk Akgün,
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Memleket Partisi MYK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu,
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Memleket Partisi Parti Meclisi-Memleket Partisi Kurucu Üyesi Dr. Oğuz Giray.