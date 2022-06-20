Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı ne zaman ve bayram tatili 9 gün olur mu sorusu, Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişinin aklındaki soru işareti olmaya devam ediyor. Bu yıl hafta sonu başlayacak olan Kurban Bayramının birinci günü, hafta ortasında sona erecek. İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Kurban Bayramı tatilinin ne zaman ve kaç gün olacağı, bayrama sayılı günler kala öne çıkan konulardan oldu. Mübarek Ramazan Bayramı'nın ardından gelen Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz'da idrak edilecek. Hem tatil planı yapmak hem de ibadetlerini uygulamak isteyen vatandaşlar 2022 Kurban Bayramı tarihine odaklandı. Öte yandan bu bayram da tatilin uzatılarak 9 güne çıkması yönünde beklentiler attı. Gözler şimdi bayram tatilinde. Peki, Kurban Bayramı Tatili 9 gün olur mu ve Kurban Bayramı tatili ne zaman ve kaç gün olacak? İşte, bayram günleri ve tatil hakkında bilgiler.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU? KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN VE KAÇ GÜN OLACAK?
9-10-11-12 Temmuz Salı tarihlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nın 15 Temmuz Cuma günü ile birleştirilmesi için çarşamba ve perşembe gününün tatil ilan edilirse bayram tatili 9 gün olabilir... Konuyla ilgili resmi bir açıklama olduğu takdirde haberimizde yer alacaktır...Otobüs biletleri bayram öncesi yüzde 65 zamlandı Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız