Merkez Bankası'nın bu hafta yapılacak toplantıda faizi sabit tutması bekleniyor
Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 18 kurumun katılımıyla hazırladığı ankette medyan beklenti politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakılması yönünde gerçekleşti
Eklenme : 20 Haziran 2022 15:02
Mevcut toplantıda bir kurum politika faizinde 100 baz puanlık indirime gidilmesini bekliyor.
Yıl sonu tahminini paylaşan 16 kurumun ise medyan beklentisi faizlerin yılsonuna kadar değiştirilmeyerek yüzde 14 seviyesinde tutulacağı yönünde oldu.
Yıl sonu tahminlerinde bir kurumun yüzde 40 beklentisi bulunurken, bir kurum ise yıl sonu faizi yüzde 9 seviyesinde öngörüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız