'Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz' projesiyle 700 köy öğretmenine destek verildi

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, projeye dahil olan köy öğretmenlerinin mesleklerine yönelik eğitim alacağı "Birdik Bin Oluyoruz" programının açılışında yaptığı konuşmada, öğretmenlerin eğitim sisteminin en önemli unsuru olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin tüm güçlüklerini, mesleğin ilk yıllarında yaşadığını belirten Vural, bir araştırmaya göre, ABD'de meslekten ayrılışların yüzde 80'inin göreve başladıktan sonraki ilk 5 yılda olduğunu söyledi.

Vural, Türkiye'de öğretmenlerin güçlüklere rağmen mesleklerini yapmaya devam ettiğini dile getirdi.

Projenin öğretmenlere psikolojik, sosyal destek sağlanması açısından çok anlamlı olduğunu vurgulayan Vural, "Önceliğimiz her zaman öğretmen. Öğretmeninin içinde olmadığı hiçbir çalışma başarılı olamaz. Bir yol varsa bu yolculuğu birlikte yapacağız." diye konuştu.

- "Hedefimiz 1500 kadın köy öğretmenine destek olmaktır"

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da Türkiye'de kentleşme hızından dolayı köylerin boşaldığını, köydeki çocukların eğitim için kente gitmek ya da taşımalı eğitime tabi kalmak mecburiyetinde olduklarını söyledi.

Projenin amacının mesleğe yeni başlamış köy öğretmenlerine destek vermek olduğunu belirten Pehlivanoğlu, "Köy öğretmenlerinin yetiştireceği her evlat, her çocuk bu ülkede domino taşı etkisi gösterecek, kalkınmamızın ana faktörünü oluşturacaktır." dedi.

Kadın köy öğretmenlerine akademik, psikolojik ve sosyal destek programları uyguladıklarını ifade eden Pehlivanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğretmenler, maalesef 21. yüzyılın yetkinlikleri ve donatımlarıyla ilgili eğitim fakültelerinde yeterli eğitimi alamıyorlar. Akademik destek programında öğretmenleri daha üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz. 21. yüzyılın en önemli unsurlarından bir tanesi sosyalleşmektir. Öğretmenlerimizin sosyal yaşamlarında mutlu olmaları, köye gittikleri zaman o yalnızlıklarıyla travma yaşamamaları için birçok proje yürütüyoruz. Öğretmenlerimiz kentlerden köylere gidiyorlar. Bazı yoksunlukla mücadele etmek durumunda kalıyorlar. Bu öğretmenlerimize psikolojik destek programları uyguluyoruz. Akademik, psikolojik ve sosyal destekleri bir araya getirmediğiniz yapı içerisinde öğretmeni 4 yıl sonra tayin de etseniz, onun aile kurması, mesleki başarısı ve mutlu olmasındaki engelleri ortadan kaldıramazsınız. Bu üçünü oluşturabilecek, mutlu olmasını sağlayacak ve kendini geliştirebilecek bir proje geliştirmeye çalıştık. Bugün 700'e yakın kadın köy öğretmeniyle çalışıyoruz. Üç yıl süren bir programdır. Üç yılı tamamlayan öğretmenlerin yerine yenilerini alacağız. Hedefimiz 1500 kadın köy öğretmenine destek olmaktır."

Pehlivanoğlu, projenin öğretmeni bireysel olarak güçlendireceğini, köye dokunmasını, köye rol model olmasını, köyde muhtarla iletişim kurmasını, kadınların okuma yazma öğrenmesini ve kız çocuklarının hayal kurmalarında ana aktör olmasını sağlayacağını ifade etti.

Projeye 2018'de 50 öğretmen ile başladıklarını, her yıl MEB atamalarından sonra projeye yeni öğretmenler dahil ettiklerini belirten Pehlivanoğlu, projeyi Avrupa Birliğinde yapılan yarışmalarda ödül alacak proje haline dönüştürmek istediklerini kaydetti.

Pehlivanoğlu, "Öğretmenlerimiz 3 yıl içerisindeki kazanımları ve köye kattıkları ile ülkenin kalkınmasında önemli rol sahibi olacak. Artık yetişmiş bireyler dünyanın kaderini değiştiriyor, fabrikalar değil. Sosyal adaletsizlikte, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak istiyorsanız, buna köyden başlamak zorundasınız. Çocuklara doğdukları yerde, aileleri ve öğretmenleriyle gelecek umudunu vermek zorundayız ki, bu çocuklar geleceğin kaderini değiştirebilsin." ifadesini kullandı.

Zurich Sigorta Türkiye Genel Müdür Baş Yardımcısı Esra Bozkurt ise projeye 2018'de 50 kadın köy öğretmeniyle başladıklarını, bugün 58 ilde yaklaşık 700 öğretmene ulaştıklarını söyledi.

Öğretmenlerin eğitimlerle hem kendilerini geliştirdiklerini hem de öğrencilerini geleceğe hazırladıklarını belirten Bozkurt, projeye çok değer verdiklerini ve Cumhuriyet'in 100. yılında daha çok köy öğretmenine eğitim vermeyi hedeflediklerini kaydetti.

- Eğitim alıp, köylüye destek oluyorlar

Proje kapsamında destek alan öğretmenlerden Gülşah Ada, Van'da görev yaptığını, bu yıl 4. sınıfları okutacağını ve 26 öğrencisinin olduğunu belirterek, proje kapsamında beden perküsyonu, şiddetsiz iletişim gibi eğitimler aldıklarını ve öğrendiklerini çocuklara aktardıklarını ifade etti.

Ada, eğitimler sayesinde öğrencilerin ezber gerektiren derslerde başarılı olmasını sağladıklarını, projeye dahil olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Sınıf öğretmeni Ayşegül Taşdere ise Konya'dan Şanlıurfa'nın Eyyübi'ye ilçesi Altıntepe köyüne öğretmenlik yapmak için 3 yıl önce gittiğini söyledi.

Birleştirilmiş sınıfta 3. ve 4. sınıf öğrencilerine eğitim verdiğini belirten Taşdere, proje kapsamında köye alışmak için psiko-sosyal destekler aldığını söyledi.

Taşdere, "Köy çocukları, hayatlarına dokunulmamış çocuklar. Tek varlıkları öğretmenleri, şehir ile köy arasında onlara köprü görevi sağlıyoruz. Öğretmen olarak sadece çocuklara dokunmuyoruz. Köy kadınlarının bizimle irtibat halinde olmalarını sağlıyoruz. Özel öğretime muhtaç bir öğrencimiz vardı, onların özel eğitim almasını sağladık. Çok güzel yün işleyen bir velim vardı, ip dokuma yapıyordu, bundan gelir elde etmesi için yönlendirdik." dedi.

- Öğrencilerine proje sayesinde yoga yaptırıyor

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir köy okulunda öğretmenlik yapan Kübra Cırık da proje sayesinde köyde yaşamaya kolay alıştığını ve sosyalleştiklerini söyledi.

Cırık, eğitim sayesinde öğrendikleriyle çocuklarla kurdukları iletişimin de geliştiğini belirterek, "Online olarak dersler aldık, şimdi yüz yüze eğitim alıyoruz. Köy çocuklarına çok kitap okuttuğum için bu projeye dahil oldum. Şube Müdürüm tavsiye etmiş beni. Ocak ayından beri 300'den fazla kitap okudular, birinci sınıf öğrencileri bunlar. Kitapların özetini çıkarıyorlar, günlük yazıyorlar. Merkezdeki öğrenci ne yapıyorsa öğrencilerimin de onları yapmasını istedim. Proje kapsamında bana destek oluyorlar. Yoga eğitmeniyim öğrencilerime aynı zamanda yoga yaptırıyorum, Projeye dahil olmasaydım bunları yaptıramazdım." ifadesini kullandı.

- 1500 kadın köy öğretmenine, 30 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor

Mesleğinin ilk yıllarında köye atanan kadın öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesini hedefleyen Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz Projesi, TED, Zurich Vakfı- Zurich Sigorta ve MEB iş birliği ile 2018 Kasım ayında başladı.

Öğretmenler için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ile toplumsal ve sosyal girişimcilik eğitimleri yüz yüze olarak yapıldı. Salgın sonrası eğitimler yüz yüze ve çevrim içi olarak devam ediyor.

2023 yılı sonuna kadar sürdürülecek projede, 1500 kadın köy öğretmenine, 30 bin öğrenciye ve 150 bin aile bireyine ulaşılması hedefleniyor.