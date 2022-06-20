KPSS 2022/9 yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2022/9: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Haziran 2022 15:47
10 - 15 Haziran 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/9 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Haziran 2022 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2022/9
Yerleştirme Sonuçları
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KPSS-2022/9: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/te0wbUCk2f pic.twitter.com/3XuMsyw35UÖSYM (@OSYMbaskanligi) June 20, 2022