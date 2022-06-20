Kocaeli'de yoğun yağış sele döndü
Kocaeli'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış, Körfez ve Derince ilçelerinde sele döndü. Dereler taştı, otomobiller yollarda güçlükle ilerledi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 20 Haziran 2022 17:57
Kocaeli'de öğleden sonra başlayan sağanak yağmur hayatı felç etti. Özellikle Körfez ve Derince ilçelerinde dereler taştı, yollar göle döndü. Otomobillerin kullandığı alt geçitlerde araçlar yollarda kaldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız