Takım harcama limitleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2022-2023 sezonu takım harcama limitleri belli oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Haziran 2022 18:54
Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. maddesi kapsamında harcama limitlerini belirledi.
Kurul; yüzde 40 sapmayla harcama limitini Galatasaray için 1 milyar 545 milyon lira olarak belirlerken, Fenerbahçe'ye 1 milyar 378 milyon, Beşiktaş'a 960 ve Trabzonspor'a 879 milyon lira harcama limiti verdi.
Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız