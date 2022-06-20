İstanbul'a sağanak uyarısı: Yarına kadar etkili olacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bu gece yarısı itibarıyla il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor. AKOM, ani baskınlar şeklinde düşecek yağışa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Haziran 2022 21:47
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), gece yarısı itibarıyla il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini bildirdi.
AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, bu gece yarısı itibarıyla ısınan havanın yükselmesi nedeniyle il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanması bekleniyor.
Yağışların yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
AKOM, İstanbulluları ani ve etkili yağışlara karşı dikkatli olmaya ve gerekli tedbirleri almaya çağırdı.
İstanbul'da hava sıcaklıkları hafta boyunca 28 ile 30 derece aralığında seyredecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız