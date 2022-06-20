'Orman alanından faydalanma' suçu ile hapis cezası aldı, mahkeme mahkeme geziyor

Kırşehir'in Akçakent ilçesine bağlı Yetikli köyünde 275 metrekarelik alanda betonarme mandıra ile 'işgal ve faydalanma' suçu işlediği gerekçesiyle yargılandığı davada hapis cezası alan Cem Öztürk, mandıra işletme ruhsatının babasına ait olduğunu, mülkiyet sahibinin de dedesi olduğunu söyledi. Yaşadıkları karşısında şaşkına dönen Öztürk, "İşletme belgesi babamın, mülkiyet ise dedeme ait. Nasıl oluyor da orman statüsündeki alana mandıra yapmakla ben suçlanıyorum, anlamadım" dedi.

Yerköy Asliye Ceza Mahkemesinde berat talep ettiğini aktaran Öztürk, "Benim olmayan, benim yapımında bulunmadığım ve yapmadığım mandıra için 10 ay hapis ve 50 bin liraya yakın para cezası aldım" diye konuştu.

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi tapuları var

Yetikli köyünde kurulu ev ve mandıranın Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait tapularını gösteren Öztürk, "Bölgede hayvancılıkla uğraşıyorduk. 2011 yılında bölgede bulunan mandıramız yakıldı. DSİ tarafından sonradan baraj şantiyesi kuruldu. Devletin çizdiği sınırlar içerisinde hayvancılık yapmakta idik. 2010-2011 yıllarında bize işletme belgesi verildi. Belge, babam Cengiz Öztürk'e ait. Sonradan bana orman alanına mandıra yapmak suçundan dava açıldı. Fakat ben mandıra yapmadım. Hiçbir şekilde de mandıra ile alakam yok. Yapmadığım ve uzun süredir de kullanımda olmayan alan için ceza aldım" ifadelerini kullandı.

"Üretmek istiyorum ama mahkeme kapılarında geziyorum"

Üretim yapmak istediğini fakat kendinin yapımında yer almadığı mandıra için mahkemelerde dolaştığını anlatan Öztürk, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Üretim istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, üretmek istiyorum ama mahkeme kapılarında geziyorum. Mandıra yapıldığında ben 17 yaşlarında idim. Böyle bir mandıra yapma durumum yok zaten. Yapmadığım bir mandıra için ceza alıyorum."

Öztürk, 'orman alanlarının işgali ve faydalanma suçu' gerekçesiyle 10 ay hapis cezası ve para cezasına çarptırıldı. Mandıra alanı ise uzun süredir kullanılamaz halde bekletiliyor.