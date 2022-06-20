Sinop'ta okulun kapatılmasına vatandaşlardan tepki

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Ayaz köyünde bulunan Ayaz Ortaokulu'nun taşımalı sistemden çıkarılarak, öğrencilerinin Türkeli Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Ortaokulu'na taşınması kararı, okul bahçesinde düzenlenen değerlendirme toplantısı ile velilere açıklandı. Ayaz ve çevre köylerden gelen yaklaşık 200'e yakın vatandaş toplantıya katılırken, söz konusu karara veliler ve vatandaşlar tepki gösterdi.

Ayaz köyü sakinlerinden Celil Ünal, "Bu okul 1974 senesinden beri köyümüzde hizmet vermektedir. Hiçbir kimsenin desteğine gerek kalmadan bu okul bu zamana kadar getirildi. En son bu okul, amcamızın evinde üç katlı küçük bir binada dahi eğitim öğretim verdi hiçbir sıkıntı yoktu. Biz hiçbir şekilde bu okulun kaldırılmasını ve öğrencilerimizin yatılı okula verilmesini istemiyoruz. Hükümetimizin bütün yaptığı hizmetleri alkışlıyoruz ve destekliyoruz ama burada alınan kararı hiçbir şekilde desteklemiyoruz. Bakanlığın bunu tekrar gözden geçirmesini istiyoruz" dedi.

Gurbetçi Şirvan Ünal, "Okulumuzun önümüzdeki dönemde kapatılması için milli eğitim müdürü ekibiyle birlikte geldiler. Ayaz Ortaokulunun kapatılmasıyla ilgili bütün veliler geldiler. Bu okulun kapanması mümkün olamaz çünkü 98 talebesi olan bir okul nasıl kapanabilir? Civar köylerdeki okullara baktığımızda Ayaz okulunun fiziki şartlarına baktığımız zaman en güzel okul bizim. Aynı zamanda ana yol üzerinde bir okul olduğundan dolayı diğer köy okullarına nazaran daha iyi şartlarda olduğu bilinmektedir. Bakanlığın bu konudaki kararını tekrar gözden geçirmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Veli İrfan Aksoy ise, "Türkeli Ayaz köyünde ikamet ediyoruz. Biz çocuklarımızı yatılıya vermek istemiyoruz. Benim çocuk 10 yaşında, yeni geçti ortaokula" ifadelerini kullandı.