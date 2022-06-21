Genelkurmay Başkanı'nın görev süresi 5 yıl uzadı
Genelkurmay Başkanı'nın görev süresi 5 yıl uzadı
Uyuşturucuya karşı 'Kökünü kurutma' operasyonu: 10 ilde 213 kişi gözaltında
Uyuşturucuya karşı 'Kökünü kurutma' operasyonu: 10 ilde 213 kişi gözaltında
Meteoroloji illeri tek tek saydı, kuvvetli yağış uyarısında bulundu - Haritalı
Meteoroloji illeri tek tek saydı, kuvvetli yağış uyarısında bulundu - Haritalı
Memurun fazla mesai ücreti yüzde 63 oranında artırılıyor
Memurun fazla mesai ücreti yüzde 63 oranında artırılıyor
Ek bütçe kanun teklifiyle harcırahlarda yüzde 62 artış yapılacak
Ek bütçe kanun teklifiyle harcırahlarda yüzde 62 artış yapılacak
Taner öğretmen, Ağrı kırsalında ekilmeyen iki araziyi tarıma kazandırdı
Taner öğretmen, Ağrı kırsalında ekilmeyen iki araziyi tarıma kazandırdı
Tapuda 5 milyon liralık dolandırıcılığı memurun dikkati önledi
Tapuda 5 milyon liralık dolandırıcılığı memurun dikkati önledi
Valilikten eczane çalışanlarına yönelik şiddete kınama
Valilikten eczane çalışanlarına yönelik şiddete kınama
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
İstanbul'a sağanak uyarısı: Yarına kadar etkili olacak
İstanbul'a sağanak uyarısı: Yarına kadar etkili olacak
Sürücü kursları kapanma noktasında: Taban fiyatta düzenleme beklentisi
Sürücü kursları kapanma noktasında: Taban fiyatta düzenleme beklentisi
Ek bütçe teklifinin gerekçesi belli oldu
Ek bütçe teklifinin gerekçesi belli oldu
İstanbul'da ekmek 5 TL oluyor iddiası
İstanbul'da ekmek 5 TL oluyor iddiası
Ali Yalçın'dan 'sözleşmeliye kadro' açıklaması
Ali Yalçın'dan 'sözleşmeliye kadro' açıklaması
Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklif, TBMM'de
Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklif, TBMM'de
Meteorolojiden 13 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve doluya dikkat!
Meteorolojiden 13 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve doluya dikkat!
KPSS 2022/9 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2022/9 yerleştirme sonuçları açıklandı
TOKİ, 27 ilde 349 arsayı satışa çıkaracak
TOKİ, 27 ilde 349 arsayı satışa çıkaracak
Komuta kademesinde YAŞ düzenlemesi
Komuta kademesinde YAŞ düzenlemesi
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, en fazla adayın başvuru yaptığı YKS'yi değerlendirdi
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, en fazla adayın başvuru yaptığı YKS'yi değerlendirdi
'YKS'de barajın kalkması başarı sırasının kalktığı anlamına gelmez'
'YKS'de barajın kalkması başarı sırasının kalktığı anlamına gelmez'
MSÜ tercih sonuçları açıklandı!
MSÜ tercih sonuçları açıklandı!
TÜFE ÜFE'yi yakalayacak, giyimde zam dalgası geliyor
TÜFE ÜFE'yi yakalayacak, giyimde zam dalgası geliyor
Altının gram fiyatı 1.025 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.025 lira seviyesinden işlem görüyor
29 yaşındaki teğmen, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu
29 yaşındaki teğmen, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu
Sabah Gazetesi açıkladı: Asgari ücret 5 bin TL'yi geçecek
Sabah Gazetesi açıkladı: Asgari ücret 5 bin TL'yi geçecek
Otobüs biletleri bayram öncesi yüzde 65 zamlandı
Otobüs biletleri bayram öncesi yüzde 65 zamlandı
6 Kurum toplamda 121 personel almak için ilana çıktı
6 Kurum toplamda 121 personel almak için ilana çıktı
Türkiye'nin ilk başörtülü il başsavcısı Tuba Ersöz Ünver oldu
Türkiye'nin ilk başörtülü il başsavcısı Tuba Ersöz Ünver oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji illeri tek tek saydı, kuvvetli yağış uyarısında bulundu - Haritalı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Marmara'nın doğusunda (İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir'in güneydoğusu), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Düzce, Bartın'ın iç kesimleri ve Kastamonu'nun güneyi), Isparta, Konya, Niğde, Kayseri ve Osmaniye çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı'nın kuzeybatısı, Eskişehir'in doğusu, Afyonkarahisar'ın Doğusu, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Nevşehir'in güneyinde, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde bugün (Salı) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Haziran 2022 07:00
Yazdır
Meteoroloji illeri tek tek saydı, kuvvetli yağış uyarısında bulundu - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve güneyi, Toroslar Mevkii ve Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anı ile İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Marmara'nın doğusunda (İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir'in güneydoğusu), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Düzce, Bartın'ın iç kesimleri ve Kastamonu'nun güneyi), Isparta, Konya, Niğde, Kayseri ve Osmaniye çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı'nın kuzeybatısı, Eskişehir'in doğusu, Afyonkarahisar'ın Doğusu, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Nevşehir'in güneyinde, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde bugün (Salı) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Uyuşturucuya karşı 'Kökünü kurutma' operasyonu: 10 ilde 213 kişi gözaltında
Uyuşturucuya karşı 'Kökünü kurutma' operasyonu: 10 ilde 213 kişi gözaltında
Kurbanlıkların İstanbul'a girişi 24 Haziran'da başlayacak
Kurbanlıkların İstanbul'a girişi 24 Haziran'da başlayacak
İstanbul'a sağanak uyarısı: Yarına kadar etkili olacak
İstanbul'a sağanak uyarısı: Yarına kadar etkili olacak
Yozgat'ta eski cezaevi binası tarımsal üretim merkezi oldu
Yozgat'ta eski cezaevi binası tarımsal üretim merkezi oldu
Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı yüzde 308,48 arttı
Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı yüzde 308,48 arttı
Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdulhamid Han için geri sayım başladı
Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdulhamid Han için geri sayım başladı

Bu Habere Tepkiniz

2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli, askerlik hizmeti nedeniyle 5434'e tabi olur mu?

2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli, askerlik hizmeti nedeniyle 5434'e tabi olur mu?

Memurların 5434 kapsamına girmesi için mutlaka 1 Ekim 2008 öncesi memur, yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmetlerinin olması gerekmektedir. Sadece, askerlik hizmeti 5434 kapsamına dahil etmez.
Müfettiş yardımcısının 11 senelik davası devam ediyor

Müfettiş yardımcısının 11 senelik davası devam ediyor

Bir belediyede müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan ve 07/10/2011 tarihinde girdiği yeterlilik sınavında başarısız sayılmasına karşı dava açan memurun hukuk savaşı devam ediyor.
Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada

Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli sağlık memuru hangi kanuna tabi olur?

2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli sağlık memuru hangi kanuna tabi olur?

2004 yılında 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel, 2011 yılında memur olduğunda emekli aylığı bağlanması sisteminde 5510 sayılı Kanuna, emeklilik yaş ve emeklilik hizmet süresi açısından ise 5434' e tabi olurlar
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
HSK yaz kararnamesini tamamladı: 33 ilin başsavcısı değişti

HSK yaz kararnamesini tamamladı: 33 ilin başsavcısı değişti

HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Atandıktan 1 ay sonra memur yapılan engelli öğretmen davayı kazandı

Atandıktan 1 ay sonra memur yapılan engelli öğretmen davayı kazandı

Danıştay 2. Dairesi, Anaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının hakkında yürütülen soruşturmaya dayalı olarak hizmet sınıfının değiştirilmesi suretiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine memur atanmasına ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
Şube müdürleri ve ek gösterge düzenlemesi

Şube müdürleri ve ek gösterge düzenlemesi

Kamuda ki hiyerarşik kademeler 3046 sayılı Kanunun ilgili maddesinin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mülga olmasından sonra 1 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesi ile yeniden belirlenmiş ve Şube Müdürlüğü mülga Kanunda olduğu gibi kamuda ki hiyerarşik kademeler arasında sayılmıştır.
Yaş haddi nedeniyle emekli olanlara ikramiye farkı nasıl hesaplanır?

Yaş haddi nedeniyle emekli olanlara ikramiye farkı nasıl hesaplanır?

5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan memurlardan yaş haddi, kadrosuzluk, vazife malullüğü, vefat nedeniyle görevleri sona erenlere ilk katsayı artışında ayrıca ikramiye farkı verilmektedir.
18 Haziran 2022 tarihli atama kararı yayımlandı

18 Haziran 2022 tarihli atama kararı yayımlandı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Gül Masalı 2.Bölüm Fragmanı

Gül Masalı 2.Bölüm Fragmanı

Gül Masalı 2.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Gül Masalı dizisinin yeni bölümü 26 Haziran Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (21-26)

Haftanın fırsat ürünleri (21-26)

21 Haziran 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.
Advertisement