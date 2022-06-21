Uyuşturucuya karşı 'Kökünü kurutma' operasyonu: 10 ilde 213 kişi gözaltında
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucuya karşı 'Kökünü kurutma' operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 292 adrese 4 bin 200 polisle baskın düzenlendi ve 213 kişi gözaltına alındı.'' dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Haziran 2022 07:10
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde kentteki uyuşturucu operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, "10 vilayette 292 hedefe sabah 04.00 itibariyle 4 bin 200 polis ve jandarma, 20 narkotik köpeği ile operasyon düzenlendi. Şu anda 213 gözaltı yapıldı" dedi.
Bakan Soylu, 960 personelle Eren-18 narkotik operasyonunun da başlatıldığını bildirdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız