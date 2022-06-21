Bilet fiyatının yarısına yolculuk imkanı: Araç paylaşımı

Son dönemde akaryakıta gelen amlar otobüs ve uçak bileti fiyatlarını adeta uçurdu. Son iki ayda otobüs biletlerine yüzde 70, uçak bileti fiyatlarına yüzde 50 üzerinde zam geldi. Yaklaşan Kurban Bayramı da artan fiyatların tuzu biberi oldu. Fırsatçılar ve yüksek fiyatlardan etkilenmek istemeyenler ise alternatif yollara başvurmaya başladı. Araç paylaşım platformlarına talep ciddi şekilde arttı. Örneğin bayram öncesi 7 Temmuz'da İstanbul'dan Kayseri'ye gitmek isteyen bir kişi, otobüse 500 TL, uçağa 900 TL öderken, araç paylaşımı platformları ile 250 TL'ye gidebiliyor.

KÖTÜ NİYETLİLER DE VAR

Fiyatların makul olması başta öğrenci ve bekarları bu uygulamaları kullanmaya yönlendirdi. Ancak bu durum beraberinde başka sorunları da getirdi. Araç paylaşımında fiyat ucuz olsa da bazı durumlarda risk teşkil ediyor. Her ne kadar bir profil oluşturarak bütün bilgileri karşı taraf ile paylaşsanız bile bazı durumlarda işin rengi değişebiliyor. Sosyal medya ve şikayet platformlarında bu uygulamalarla ilgili birçok şikayet bulunuyor. Mesela yolcuları taşıyacak olan kişilerin kadın profillerin mesajlarına daha çabuk döndüğü iddia ediliyor. Bazı şikayetler ise taciz boyutuna kadar ulaşıyor. Tabii böyle durumlarda uygulamayı yöneten kişiler tarafından cezai yaptırım uygulanıyor. Hatta iş, mahkemeye kadar gidebiliyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Tamamen kişilerin anlaşmasına ve güvenine bağlı ilerleyen sistem şöyle işliyor. Öncelikle yolcu mu yoksa taşıyan mı olacaksınız bunu belirtiyorsunuz. Bir profil oluşturuyorsunuz. Gideceğiniz yeri seçip tarihleri belirtiyorsunuz. Yolcu iseniz, sizin gideceğiniz yöne gidecek olan profillerle eşleşiyorsunuz. Araç sürücüsü iseniz yolculardan size talep geliyor. Ödeme işlemini araca binince ya da isterseniz yolculuğunuz tamamlanınca yapıyorsunuz.

SÜRÜCÜNÜN GÜVEN KARNESİNE BAKILIYOR

Profillere yapılan yorumlar, yolcu taşıyan kişilerin güven karnesini oluşturuyor. Kötü yorum alan kişiler az puanlı olduğu için daha az kişi ile eşleştiriliyor. İyi puanlı iseniz daha üst sıralarda çıkıyorsunuz, böylece daha fazla müşteri almanız mümkün oluyor. Şayet taciz, hırsızlık, darp vs gibi durumlar yaşanırsa şikayet etme durumunuz söz konusu. Böyle bir durumda profil tamamen kapatılıyor ve istenirse olay mahkemeye taşınabiliyor.

KAAN ZENGİNLİ