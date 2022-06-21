'15 Temmuz'u kim planladı? Kıtalar ötesinde üç harfli ülke'

Özhaseki, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı 66. Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Refah Partisi İl Başkanlığı döneminde tanıdığını belirterek, ticaretle uğraştığı yıllarda arkadaşlarıyla otururken yanlarına gelen, sadece ismini duyduğu, uzun boylu delikanlının, kendisini tanıtarak masalarına oturmak için izin istediğini ve derdini, davasını anlattığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışma hikayesine devam eden Özhaseki, "Hiç bilmediği insanların masalarına giderek içindeki dertten, sızıdan dolayı insanlara tek tek meramını anlatan birisi. Saygıyla dinledik, o gün tanıştık. Kalktıktan sonra herkes arkasından 'Bu arkadaşı tanımıyoruz ama bu arkadaşın yüzünde Muhammedi bir ruh var, Allah işini rast getirsin.' dediler." şeklinde konuştu.

Özhaseki, "Yıllar öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız, ondan önce de birçok Allah dostunun başlatmış olduğu mücadele, 2000'li yılların başında ete kemiğe büründü. AK Parti olarak 21. yılımızdayız, 21 yıldır bir gayret var. AK Parti ailesi üyesi olarak lütfen hepiniz başınızı dik tutun. O kadar çok başarımız var ki, hükümet etme noktasında, aklınıza gelebilecek her bir alanda, Cumhuriyet tarihi boyunca gelmiş geçmiş tüm hükümetlerden başarılıyız. Hangi alanda derseniz, sağlık alanında mı? Çok şükür, hele ki AK Parti'nin olduğu, şehir hastanelerinin açıldığı, tüm hastanelerin hizmetlerinin birleştirilip en güzel hizmetlerin verildiği bir dönemde pandemiye yakalandık. Kılıçdaroğlu'nun genel müdür olduğu dönemde pandemi gelseydi ne olurdu acaba? Düşünsenize. Ulaştırma alanında yapılan çit yollardan mı, havaalanlarından mı, hızlı trenden mi, tüneller, köprülerden mi bahsedelim? Çok şükür her birinde başarılıyız." ifadelerini kullandı.

AK Parti hükümetleri döneminde enerji alanında, savunma sanayisinde önemli işler yaptıklarını anlatan Özhaseki, başarılı oldukları bir başka konunun da vesayeti ortadan kaldırmak olduğuna işaret etti.

Özhaseki, şunları aktardı:

"Biz iktidara gelene kadar, seçilmişlere hayatı zehir eden bir yapı vardı. Bizler seçiyoruz, o insanlar temsilcimiz diyoruz, Ankara'ya gönderiyoruz. Ankara'da bekleyen, yer altına inmiş yılanlar çıyanlar vardı. Onlar, bizim seçtiğimiz insanların başına çorap örmek için hazırda bekliyorlardı. Cinayetler, faili meçhuller, siyasileri itibarsızlaştırma operasyonları başlıyordu. İhtilal yapıyorlar, millet ayakta alkışlıyor, 'Allah razı olsun, geldiniz bizi kurtardınız.' dedirtmeye çalışıyorlardı. Öyle bir yapı 1960'ta rahmetli Adnan Menderes'in karşısına çıktı, daha sonrasında 70'te, 80'de, 28 Şubat'ta aynı yapıyı gördük, aynı oyunu tezgahladılar. Tüm siyasiler bu oyunu biliyor muydu? Hepsi biliyordu ama hiçbirisinin gücü bunlara yetmiyordu. Bize de aynı numarayı yaptılar ama tabi onlar eskisi gibi fötrünü alıp gidecek adam bekliyorlardı. Onların karşısına çıkıp 'Siz kimsiniz? Siz ancak başbakana bağlı olarak çalışabilirsiniz, devletin memurusunuz, bu devletin ekmeğini yiyorsunuz.' diyerek dimdik duran ve o vesayetçi yapıyı toprağa gömen bir lider vardı, onun da adı Recep Tayyip Erdoğan."

- Terörle mücadele

O dönemlerde özgürlükler konusunda kısıtlamalar olduğunu öne süren Özhaseki, başörtüsü meselesi başta olmak üzere özgürlükler alanında pek çok meseleyi çözdüklerini aktardı.

"Cumhuriyet mitingleri, Danıştay saldırıları, muhtıralar, 367 garabetleri, baktılar olmuyor, 17-25 Aralık gibi bir hukuk darbesi... Gezi olayları, Güney Doğu'da özyönetim ilan etmeleri, çukur eylemleri... Yine iş çıkmayınca 15 Temmuz gibi bir gecede lanetli adamlar ortaya çıkıp, bu milletin duvarına toslayacak kadar kendilerinden geçtiler." diyen Özhaseki, "Binbir türlü zorluklar içinde çok şükür ki Recep Tayyip Erdoğan, çok şükür ki AK Parti kadroları, çok şükür ki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet bey ve aynı zamanda Büyük Birlik Partisi'ndeki kardeşlerimiz, Mustafa Destici vardı. Sıradan bir parti değiliz. Bizim millet diye, ümmet diye bir derdimiz, tarihe karşı, medeniyetimize karşı bir sorumluluğumuz var. Liderimiz de Cenabıhakk'a şükürler olsun 'sıradan genel başkan olayım, biraz orada oturup keyif yapayım' diyen bir lider değil." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cennet gibi bir vatana sahibiz. Bu coğrafya son yüzyılda tüm mazlumların sığınma coğrafyası olmuş. Balkanlar'da ne kadar daralan, bunalan kardeşimiz varsa bu topraklara gelmiş. Kafkaslar'dan, zulme uğrayan tüm kardeşlerimiz buraya gelmiş. Doğuda ve güneyde... Burada hep birlikte etle kemik gibi olmuşuz, işlerimiz iyiye doğru gidiyor. Büyümeye doğru gidiyoruz, refahımız artıyor. Bunun da herkes farkında. Özellikle taşıdığımız misyondan dolayı, üstlendiğimiz görevlerden, dinimiz, inancımız, coğrafyamızdan dolayı bu ülkenin üzerinde çok oyun oynanıyor. Birisi FETÖ, din tarafından giriyor. Elli yıl kadar önce başlamışlar. Fakirin çocuğunu, zenginlerin parasını alarak, kendilerine göre yeni bir din uydurmuşlar. Namaz farz mı? FETÖ'nün ileri gelenlerine namaz farz değil. Hırsızlık haram mı? Fetöcüler'e göre haram değil, soruları çalabilir, zenginlere verebilir, fakir fukaranın çocuğunu işsiz bırakabilirsiniz. İftira atmak, yalan yasak mı? Evet yasak ama Fetöcüler'e göre değil. Alkol, içki içmek haram ama FETÖ'nün ileri gelenlerine değil, 'alkol alabilirsiniz, kendinizi saklayın'. Bunlar gibi ne kadar bildiğimiz emir varsa tamamını tersine çevirerek yeni bir din uydurdular. Küçücük çocukları alıp zehirlediler. Kuran ve sünnete dayalı İslam'ın dışında, şizofren, manyak bir adamın rüyalarının üzerine kurgulu sapık bir din uydurdular. Ve en sonunda 15 Temmuz'da yüzlerce subayın katıldığı bir darbe girişimine bile teşebbüs edebildiler. Bunu kim tezgahladı? Kıtalar ötesinde, denizler ötesindeki o üç harfli ülke...

Bir başka bela, PKK belası. Allah'a hamdolsun şehirlerimiz temizlendi. İlçelerimiz, köylerimiz tertemiz. Sınırlarımız içinde zaten barınamıyorlar, 50-100 tane kaldılar, inlerden, mağaralarından çıkamıyorlar. Sınır ötesindeki temizlik harekatına devam ediyoruz. Bunların tamamı bitinceye, böyle bir bela kalmayıncaya kadar da Allah'ın izniyle mücadeleye devam edeceğiz. Bu millet rahat edecek. Bu ülkede envai çeşit terör örgütleri bu milletin başına bela. Onlarla mücadele ediyoruz ama üzüldüğümüz nokta, bizler Cumhur İttifakı olarak, AK Parti, MHP, BBP olarak kol kola bunlarla mücadele ederken istiyoruz ki Meclis'te otururken bu milletin vergilerinden oluşan gelirle maaş alan insanlar da bizim gibi bu konuda biraz milli ve yerli olsunlar. Ne yazık ki olamıyorlar."

Konuşmaların ardından Özhaseki, partiye yeni üye olanlara rozet taktı.