Haziran'da emekliliğe başvuran hem maaşı hem ikramiyeyi zamlı alacak

Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih aylık, ikramiye ve kıdem tazminatını etkiliyor. Haziran ayında başvuruda bulunanlar emekli aylıklarını temmuz ayında, temmuzda başvuran da ağustostan geçerli olmak üzere alıyor. Haziran ayında başvuran bir ay daha erken emekli aylığı almaya başlıyor. Haziranda başvuran Kurban Bayramı'nın içinde bulunduğu temmuz ayında aylık alacağı için bayram ikramiyesini de alıyor.

Türkiye'de milyonlarca memur, asgari ücretli, emekli gibi emeklilik dilekçesi verecekler de temmuz zammını bekliyor. Emeklilikte yaz takvimi belli oldu. Haziranda başvuran hem zamlı aylık hem ikramiye alacak. Bayram ikramiyeleri haziranın son haftası yatıyor.

REFAH PAYI DA YANSIYACAK

Temmuz ayı zammı ile birlikte milyonlarca çalışanın, emeklinin geliri artacak. Beş aylık enflasyon yüzde 35.64 oranında arttı. Buna göre memur maaşları, emekli aylıklarında yüzde 35 artış kesinleşirken, haziran ayındaki ortalama enflasyon gelişmeleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre temmuz zammı yaklaşık yüzde 40'ı bulacak.

Enflasyon oranlarıyla beraber refah payı olarak ek zam da yapılacak. Memur ve memur emeklileri yılda iki defa maaş, aylıklarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş, aylık zammına yansıyor.

Emeklilik dilekçesini verirken emekli aylığı ve maaşlara yapılan dönemsel artışlar büyük önem taşıyor. Dilekçenin verildiği tarih hem emeklilik gelirini hem de ikramiyeyi doğrudan etkiliyor.

KAMU ÇALIŞANLARINDA KATSAYI ESAS

Emekli aylığı başvuru tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere bağlanıyor. Kamu çalışanlarının aylığı memur maaş katsayısına paralel artarken, temmuz ayında yapılacak artış dilekçe haziranda verilse de aylığa yansıyor. Ancak emekli ikramiyesi, dilekçenin verildiği tarihteki katsayı üzerinden hesaplanıyor.

HAZAL ATEŞ

