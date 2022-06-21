Gümüşhane Başsavcısı: Allah bize başsavcı olarak hizmet etmeyi nasip etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nce hazırlanan 2022 adli ve idari yaz ana kararnamesi ile 5 bin 75 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Konya Beyşehir Başsavcılığı'na getirilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başörtülü başsavcısı olan Tuba Ersöz Ünver, kararnameyle Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Ünver böylece Türkiye'nin ilk başörtülü il başsavcısı oldu. Tuba Ünver daha önce Nazilli savcılığı görevini ifa etti ve 2020 kararnamesiyle Konya Beyşehir Başsavcılığı'na getirildi. Diğer taraftan Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar da Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

Böylece Türkiye'de görev yapan kadın il başsavcı sayısı da ikiye çıkmış oldu. Duygularını SABAH'a anlatan Ünver, "Kurulumuz böyle takdir etmiş. Devletimize, milletimize, yargı camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah mahcup etmesin. Önemli olan iyi işler yapmak. İnşallah Rabbim de bize vatanımız, milletimiz için iyi işler yapmayı nasip eder. Benim amacım bu devlete, bu millete savcı olarak hizmet etmekti ama Allah bize başsavcı olarak hizmet etmeyi nasip etti. Bize düşen kanunlar çerçevesinde adaletin en doğru şekilde tesisi için gece-gündüz çok çalışmak, devletimize, milletimize en güzel şekilde hizmet etmek. Bizler bu görevlere bunun için seçildik, bu görevin hakkını vermek için elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağım. Bu görev benim için bir şeref, bir onurdur" dedi.

'KADINA VERİLEN ÖNEMİN GÖSTERGESİ'

2022 yaz kararnamesinde kadın başsavcı sayısının ikiye yükseldiğinin de altını çizen Ünver, "Kadın başsavcı sayımız ikiye yükseldi. Bu da kadına verilen önemin bir göstergesidir." diye konuştu. Kararname açıklandıktan sonra yaşadıklarını da anlatan Ünver "Telefonlarım susmadı. Sağ olsunlar arayıp tebrik ettiler. Ailem için de bu görev büyük bir onur, büyük bir şeref. Görevimiz işimizi iyi yapmak ve arkamızda hoş bir seda bırakmak" ifadelerini kullandı.

TOLGA YANIK

İLKER TURAK