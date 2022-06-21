Ev sahibi ile kiracı arasında sopalı yumruklu kavga
İstanbul Esenyurt'ta daha önceden mahkemelik olan ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Kavgada taraflar birbirlerine sopa ve yumrukla saldırırken, iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Haziran 2022 09:52
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde geçtiğimiz gün iddialara göre, daha önceden bilinmeyen bir nedenle mahkemelik olan ev sahibi ve kiracı arasında tartışma çıktı.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
İlerleyen dakikalarda tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, ortalık savaş alanına döndü.
İki aileden onlarca kişinin sopa ve yumruklarla birbirine saldırdığı olay ise mahallelinin müdahale etmesiyle son buldu.
Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız