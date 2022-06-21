Azerbaycan'ın birincileri TDV Bakü Türk Lisesi'nden

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bakü Türk Lisesi'nin öğrencileri, bu yılki üniversiteye ve liseye giriş sınavlarında elde ettikleri başarılarla göz doldurdu.

Azerbaycan'da 1994 yılında hayırseverlerin destekleriyle TDV tarafından kurulan ve kısa sürede ülkenin en başarılı okullarından birisi haline gelen TDV Bakü Türk Lisesi, başarılarına bu yıl bir yenisini daha ekledi.

Bu yılki üniversiteye ve liseye giriş sınavlarında TDV Bakü Türk Lisesi'nin 4 öğrencisi, aldıkları puanlarla ülke birincisi, bir öğrencisi ise ülke ikincisi olmayı başardı. Okuldan mezun olan 128 öğrencinin hepsi üniversiteye kayıt yaptırma hakkı kazandı.

TDV Bakü Türk Lisesi Müdürü Kadir Bektaşoğlu, yaptığı açıklamada Azerbaycan'da 28 yıldır eğitim-öğretime devam eden okulun tüm ihtiyaçlarının Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılandığını açıkladı.

Yaklaşık 4 bin 500 lise arasında en başarılısı olarak gösteriliyor

Azerbaycan Eğitim Bakanlığının müfredatına uygun eğitim verdiklerini belirten Bektaşoğlu, TDV Bakü Türk Lisesi'nin ülkede faaliyet gösteren 4 bin 432 lise arasından en başarılısı olarak gösterildiğini söyledi. Bektaşoğlu, okulun Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan arasındaki ilişkilere önemli katkı sağladığını aktardı. Öğrencilerinin elde ettiği rekorları önemsediklerini vurgulayan Bektaşoğlu, "Mühendislik gurubu mezunlarımızdan Abdurrahman Kazımov 400 tam puanla ülke birincisi, hukuk grubu mezunlarımızdan Reşat Niftaliyev ise 394 puan toplayarak ülke ikincisi olmuştur. Ayrıca bu yıl 9. sınıf ortaokul bitirme sınavlarında 3 kız evladımızdan Aydan Kanberova ve Esmer Hasanlı 300 tam puan toplayarak ülke birincisi, Nuray Salmanova ise 298 puan toplayarak ülke ikincisi olmuştur" dedi.

TDV Bakü Türk Lisesi'nin her alanda başarılara imza attığına da değinen Bektaşoğlu, "Gerek üniversite sınav sonuçları gerekse de ülke dahili ve uluslararası bilim olimpiyatları, sosyal ve kültürel etkinliklerde resmi istatistiklere göre ülkenin en başarılı okullarından biri olarak gösterilmekteyiz ve Azerbaycan'da okul olarak büyük saygı görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

21 yılda 33 ülke birincisi

TDV Bakü Türk Lisesi'nin geçmişte imza attığı başarılarla ilgili de bilgi veren Bektaşoğlu, şunları söyledi: "Okulumuzdan bugüne kadar 1898 öğrenci mezun oldu. 2001-2022 yılları arasında okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizden 33'ü üniversite sınavlarında ülke birincisi olmayı başardı. Azerbaycan'daki eğitim başarı rekoru bu anlamda okulumuza aittir. Mezunlarımızın tamamı üniversite sınavlarında başarılı olmuş, eğitimlerini dünyanın 50'den fazla ülkesinde tamamlamış veya eğitimlerine devam etmektedir. Eğitimini bitiren kardeşlerimiz, lisemizde öğretmen olarak veya ülkenin farklı bakanlıklarında, kurumlarında işe başlamıştır."

Bektaşoğlu, TDV Bakü Türk Lisesi'ne öğrencilerin sınavla kabul edildiği bilgisini vererek, "Her yıl ortalama 1500-1800 öğrenci 5. sınıf kabul imtihanımıza iştirak etmekte; fakat kontenjan sorunu nedeniyle sadece 120-140 arası en yüksek puan toplayan öğrenciler kabul edilmektedir. Öğrencilerimizin başarıları her ne kadar bizleri mutlu etse de eğitim faaliyetimizdeki esas amacımız öğrencilerimizin bilginin yanında ahlaklı, imanlı, karakterli ve iki ülke kardeşliğine katkı sağlayacak şekilde yetişmeleri ve insanlığa faydalı olma tefekkürüne sahip olmaları yönündedir" diye konuştu.

Bektaşoğlu, okulun başarısında katkısı olanlara da teşekkür ederek şunları aktardı: "Okulumuzun her alanda bu kadar başarılı olmasında fedakar öğretmenlerimizin katkısı çok büyüktür; fakat bugünlere gelmemizde en büyük faktör ve en çok teşekkür ve duayı hak eden TDV ve TDV'nin muhterem mütevelli heyeti büyüklerimizin destek ve fedakarlığıdır."