Ahmet Türk'ten 6'lı Masa'ya tehdit! 'Kimsenin askeri değiliz!'

Yaklaşan seçimler ve Türkiye'nin siyasi gündemi değerlendiren Eski HDP milletvekili Ahmet Türk, Kürt seçmenin muhalefetten somut adımlar beklediğini ve seçimlerde sessizliğini bozacağını söyledi. Erken seçim beklemediğini belirten Ahmet Türk şöyle konuştu:

Bahar aylarında seçim var

"Erdoğan ve AKP, ekonomik kriz koşullarında kaybedeceği bir seçime girmek istemez. Bu nedenle bir erken seçim beklemiyorum. Ancak Haziran'da da seçim olmayacaktır çünkü bu sefer Erdoğan'ın seçime girip girmeyeceği tartışma konusu olacaktır. Bu yüzden Erdoğan'ın bahar aylarında seçime hazırlandığını düşünüyorum."

CHP ya da başka partinin siyasetine yakın olmayacaklar...



"Ayçiçeği güneşe döner yüzünü. Ayçiçeği gibi bir kesim var, iktidar neredeyse ya da iktidar olma ihtimali olan tarafa yüzlerini çeviriyorlar. İktidara gelmesi muhtemel partilere yöneliyorlar" diyen Ahmet Türk, "Ancak gerçekten özgürlüğü ve demokrasiyi savunan, Kürtlerin demokratik hakları için mücadele eden insanlar, CHP ya da başka bir partinin siyasetine çok yakın olmayacaklardır"

"Zaman zaman yapılan açıklamalar bizi de endişeye sürüklüyor" diyen Ahmet Türk, polis tokatlayan HDP'li Saliha Aydeniz hakkında CHP'den gelen açıklamaları eleştirip, "CHP sözcüsünün yaptığı açıklama halk arasında çok tartışıldı ve bir güvensizliğe neden oldu" ifadelerini kullandı.

"Bugün on binlerce Kürt siyasetçi hukuksuz bir şekilde zindanda. Bir kısmı FETÖ'nün yargıçları ve savcıları tarafından, diğerleri de AKP-MHP yargıç ve savcıları tarafından zindana konuldu" iddiasında bulunan Ahmet Türk, "Şimdi on binlerce Kürt hapisteyken ve bu konuda muhalefet partileri tarafından ciddi bir şey yapılmazken Kürtler niye güvensin onlara? Bu güvensizliği ortadan kaldıracak somut adımların atılması lazım" dedi.

"Kürtler kimsenin askeri değildir"

Muhalefetin olası cumhurbaşkanı adayları hakkında da konuşan Türk, şöyle dedi: "Önce adayın açıklanması, adayın gelecekle ilgili projelerinin ortaya çıkması lazım. Ama şunu söyleyebiliriz, Kürtler kimsenin askeri değildir. Kürtler, ancak demokrasinin askeri olabilirler. Yani Kürtlerin demokrasi beklentisi var. Özgürlük ve eşitlik talepleri var. Bu kararlılığı görmek lazım. Elbette Erdoğan bugüne kadar Kürtlere zulmetmekten başka bir şey yapmadı. Bunu görüyoruz ve unutmuyoruz. Ancak muhalefet de mevcut sistemi koruyarak, bazı şeyleri iyileştirmeye çalışarak Türkiye'ye demokrasi ve barışı getiremez. Bazı radikal adımların atılması lazım."