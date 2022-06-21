Van'da 4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Van'ın Muradiye ilçesinde saat 10.10'da 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Eklenme : 21 Haziran 2022 10:20
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.10'da Van'ın Muradiye ilçesinde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 10,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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#DEPREM: Vanın Muradiye ilçesinde saat 10.10da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD (@AFADBaskanlik) June 21, 2022
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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