Bakan Ersoy açıkladı Turizmde lüks çadır tatili başlıyor

Altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
Jandarma havaya ateş açmıştı, Valilikten açıklama geldi
Jandarma havaya ateş açmıştı, Valilikten açıklama geldi
'Şakkadanak' Necmettin'den ekonomi kehanetleri: 1 yıl içinde hepsi olacak
'Şakkadanak' Necmettin'den ekonomi kehanetleri: 1 yıl içinde hepsi olacak
Temmuzda kim, ne kadar zam alacak?
Temmuzda kim, ne kadar zam alacak?
Şirketler, ara zam için harekete geçti
Şirketler, ara zam için harekete geçti
3 üniversite toplamda 100 akademik personel alacak
3 üniversite toplamda 100 akademik personel alacak
Formasyona Danıştay freni
Formasyona Danıştay freni
Bilet fiyatının yarısına yolculuk imkanı: Araç paylaşımı
Bilet fiyatının yarısına yolculuk imkanı: Araç paylaşımı
Genelkurmay Başkanı'nın görev süresi 5 yıl uzadı
Genelkurmay Başkanı'nın görev süresi 5 yıl uzadı
Uyuşturucuya karşı 'Kökünü kurutma' operasyonu: 10 ilde 213 kişi gözaltında
Uyuşturucuya karşı 'Kökünü kurutma' operasyonu: 10 ilde 213 kişi gözaltında
Memurun fazla mesai ücreti yüzde 63 oranında artırılıyor
Memurun fazla mesai ücreti yüzde 63 oranında artırılıyor
Ek bütçe kanun teklifiyle harcırahlarda yüzde 62 artış yapılacak
Ek bütçe kanun teklifiyle harcırahlarda yüzde 62 artış yapılacak
Taner öğretmen, Ağrı kırsalında ekilmeyen iki araziyi tarıma kazandırdı
Taner öğretmen, Ağrı kırsalında ekilmeyen iki araziyi tarıma kazandırdı
Tapuda 5 milyon liralık dolandırıcılığı memurun dikkati önledi
Tapuda 5 milyon liralık dolandırıcılığı memurun dikkati önledi
Valilikten eczane çalışanlarına yönelik şiddete kınama
Valilikten eczane çalışanlarına yönelik şiddete kınama
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
İstanbul'a sağanak uyarısı: Yarına kadar etkili olacak
İstanbul'a sağanak uyarısı: Yarına kadar etkili olacak
Sürücü kursları kapanma noktasında: Taban fiyatta düzenleme beklentisi
Sürücü kursları kapanma noktasında: Taban fiyatta düzenleme beklentisi
Ek bütçe teklifinin gerekçesi belli oldu
Ek bütçe teklifinin gerekçesi belli oldu
İstanbul'da ekmek 5 TL oluyor iddiası
İstanbul'da ekmek 5 TL oluyor iddiası
Ali Yalçın'dan 'sözleşmeliye kadro' açıklaması
Ali Yalçın'dan 'sözleşmeliye kadro' açıklaması
Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklif, TBMM'de
Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklif, TBMM'de
Meteorolojiden 13 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve doluya dikkat!
Meteorolojiden 13 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve doluya dikkat!
KPSS 2022/9 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2022/9 yerleştirme sonuçları açıklandı
TOKİ, 27 ilde 349 arsayı satışa çıkaracak
TOKİ, 27 ilde 349 arsayı satışa çıkaracak
Komuta kademesinde YAŞ düzenlemesi
Komuta kademesinde YAŞ düzenlemesi
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, en fazla adayın başvuru yaptığı YKS'yi değerlendirdi
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, en fazla adayın başvuru yaptığı YKS'yi değerlendirdi
'YKS'de barajın kalkması başarı sırasının kalktığı anlamına gelmez'
'YKS'de barajın kalkması başarı sırasının kalktığı anlamına gelmez'
MSÜ tercih sonuçları açıklandı!
MSÜ tercih sonuçları açıklandı!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Ersoy açıkladı Turizmde lüks çadır tatili başlıyor

TÜRKİYE turizmde lüks otel tatiline alternatif olarak lüks çadır tatili turizmi başlatıyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy detayları açıkladı.

Eklenme : 21 Haziran 2022 10:32
Yazdır
Bakan Ersoy açıkladı Turizmde lüks çadır tatili başlıyor

Lüks çadır turizminin önemli bir alternatif turizm türü olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili yasal altyapının oluşturulduğunu, usul ve esaslar hakkında da çalışmaların sürdüğünü söyledi. Uzmanlar da lüks çadır turizmine ciddi bir yatırım talebi beklediklerini dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Lüks Çadır turizminin önemli bir alternatif Turizm türü olduğunu belirterek, "Uygulamaya esas olacak usul ve esaslar hakkında gerekli çalışmalar Bakanlığımızca sürdürülmektedir. Kanun değişikliği ile ilk defa yasal altyapısı oluşturuldu" dedi. CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Bakan Ersoy'un yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı'na bir önerge verdi. Karavan ve çadır turizminin pandemi ile birlikte yükselen değer haline geldiğini vurgulayan Serter, "Lüks karavan ve çadır turizmini barındıran alternatif turizmin planlı gelişmesi noktasında Bakanlığınızca atılacak adımlar nelerdir?" diye sordu. Bakan Ersoy, önergeyi şöyle yanıtladı:

"Lüks çadır, çadır ve karavan alanı yapılması ve işletilmesine ilişkin değişiklikleri içeren 18 Temmuz 2021 tarihli 'Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' 28 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uygulamaya esas olacak usul ve esaslar hakkında gerekli çalışmalar Bakanlığımızca sürdürülmektedir. Kanun değişikliği ile ilk defa yasal altyapısı oluşturulan bu turizm ürününe ilişkin Kanun değişikliği 28 Temmuz 2021 tarihinde yayımlandığından, Kanun değişikliği doğrultusunda uygulamaya esas olacak usul ve esaslar hakkında Bakanlığımız çalışmaları devam etmektedir.

Basit konaklama turizm belgesi

Kanun maddesinde belirtildiği gibi Bakanlığımızca belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunan konaklama tesislerine basit konaklama turizm işletmesi belgesi verilecektir. İzmir ili kapsamında Bakanlığımızca yürütülen plan ve proje çalışmalarında da bu tarz alternatif turizm türlerini geliştirmek adına araştırmalar yapılmaktadır. 'Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile 'Turizmi Teşvik Kanunu'na eklenen Geçici Madde 11 ile belediyeler tarafından düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan konaklama tesislerine bir yıl içerisinde Bakanlığımızdan belge alma yükümlülüğü getirilmiştir.

Bilindiği üzere, önemli bir alternatif turizm türü olan lüks çadır turizminin, ülkemiz mevzuatında da yasal altlığının oluşturulması ve kontrollü gelişiminin sağlanması amacıyla, 28 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4'üncü maddesinde ilgili fıkra düzenlenmiştir."

Doğa ile uyumlu çevreye dost olmalı

Geçen yıl yapılan değişiklikte de çadır turizmindeki tesislere ilişkin çerçeve şöyle belirtiliyor:

"3621 sayılı Kanuna uygun olmak kaydıyla, yerleşim tasarım ve yönetim planı ile koşulları belirlenen, doğal çevre ile uyumlu, kalıcı yapı içermeyen, gerekli güvenlik tedbirleri alınan iyi donanımlı lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sunan geçici lüks çadır tesisleri yapılması amacıyla kiralama yapılabilir. Tesis kapsamında yapılacak her türlü ünite, temelsiz ahşap platform üzerine, mümkün olan en az müdahaleyle, çevre dostu çadır malzemesi kullanılarak ve doğal ekosisteme uygun olarak yapılır. Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan ve turizm işletmesi belgesi almayan tesisler işletmeye açılamaz. Sözleşmelerine aykırı olarak Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan tesislerin kira sözleşmeleri feshedilir ve taşınmazın tahliyesi sağlanır."

Valilik ve belediyelere genelge gönderilecek

Türkiye Kamp ve Karavan Derneği Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Tokalak da şunları aktardı:

"Türkiye'de pandemi ile birlikte çadır ve karavan kamp turizmi çok büyüdü. Önceden Türkiye'ye yurtdışından pek karavan gelmezdi. Şimdi birçok firma satmak için getiriyor. Fiyatları da 400 ila 500 bin lira civarında. Son iki yılda karavan sayısı beşe altıya katlandı. Türkiye'de de imalatçıları var. Her marangoz 'ben karavan yapıyorum' diye karavan imalatı yapıyor, derme çatma bir şekilde. Bunları da alan da var. Türkiye'deki kamping çok sınırlı. Bununla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı bir genelge hazırlıyor. Valilik ve belediyelere kamping açmak isteyenlere yardımcı olmaları için talimat gönderecek. Daha detaylı ve kapsamlı bir genelge olacak. Lüks çadır turizmi ile de daha çok otel işletmeleri ilgileniyor."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Ahmet Türk'ten 6'lı Masa'ya tehdit! 'Kimsenin askeri değiliz!'
Ahmet Türk'ten 6'lı Masa'ya tehdit! 'Kimsenin askeri değiliz!'
NATO'yu isteyen İsveç'te terör yürüyüşü serbest
NATO'yu isteyen İsveç'te terör yürüyüşü serbest
Feyzioğlu: Kaftancıoğlu'nun sözleri Avrupa'da da suç
Feyzioğlu: Kaftancıoğlu'nun sözleri Avrupa'da da suç
'15 Temmuz'u kim planladı? Kıtalar ötesinde üç harfli ülke'
'15 Temmuz'u kim planladı? Kıtalar ötesinde üç harfli ülke'
Memleket Partisi'nde peş peşe üst düzey istifalar!
Memleket Partisi'nde peş peşe üst düzey istifalar!
Doğuda İran, batıda Yunan Türkiye'yi tehdit ediyor
Doğuda İran, batıda Yunan Türkiye'yi tehdit ediyor

Bu Habere Tepkiniz

2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli, askerlik hizmeti nedeniyle 5434'e tabi olur mu?

2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli, askerlik hizmeti nedeniyle 5434'e tabi olur mu?

Memurların 5434 kapsamına girmesi için mutlaka 1 Ekim 2008 öncesi memur, yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmetlerinin olması gerekmektedir. Sadece, askerlik hizmeti 5434 kapsamına dahil etmez.
Müfettiş yardımcısının 11 senelik davası devam ediyor

Müfettiş yardımcısının 11 senelik davası devam ediyor

Bir belediyede müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan ve 07/10/2011 tarihinde girdiği yeterlilik sınavında başarısız sayılmasına karşı dava açan memurun hukuk savaşı devam ediyor.
Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada

Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli sağlık memuru hangi kanuna tabi olur?

2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli sağlık memuru hangi kanuna tabi olur?

2004 yılında 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel, 2011 yılında memur olduğunda emekli aylığı bağlanması sisteminde 5510 sayılı Kanuna, emeklilik yaş ve emeklilik hizmet süresi açısından ise 5434' e tabi olurlar
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
HSK yaz kararnamesini tamamladı: 33 ilin başsavcısı değişti

HSK yaz kararnamesini tamamladı: 33 ilin başsavcısı değişti

HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Atandıktan 1 ay sonra memur yapılan engelli öğretmen davayı kazandı

Atandıktan 1 ay sonra memur yapılan engelli öğretmen davayı kazandı

Danıştay 2. Dairesi, Anaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının hakkında yürütülen soruşturmaya dayalı olarak hizmet sınıfının değiştirilmesi suretiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine memur atanmasına ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
Şube müdürleri ve ek gösterge düzenlemesi

Şube müdürleri ve ek gösterge düzenlemesi

Kamuda ki hiyerarşik kademeler 3046 sayılı Kanunun ilgili maddesinin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mülga olmasından sonra 1 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesi ile yeniden belirlenmiş ve Şube Müdürlüğü mülga Kanunda olduğu gibi kamuda ki hiyerarşik kademeler arasında sayılmıştır.
Yaş haddi nedeniyle emekli olanlara ikramiye farkı nasıl hesaplanır?

Yaş haddi nedeniyle emekli olanlara ikramiye farkı nasıl hesaplanır?

5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan memurlardan yaş haddi, kadrosuzluk, vazife malullüğü, vefat nedeniyle görevleri sona erenlere ilk katsayı artışında ayrıca ikramiye farkı verilmektedir.
18 Haziran 2022 tarihli atama kararı yayımlandı

18 Haziran 2022 tarihli atama kararı yayımlandı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Gül Masalı 2.Bölüm Fragmanı

Gül Masalı 2.Bölüm Fragmanı

Gül Masalı 2.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Gül Masalı dizisinin yeni bölümü 26 Haziran Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Bursa, yangına karşı artık daha güvenli

Bursa, yangına karşı artık daha güvenli

Bursa Büyükşehir Belediyesi halkın can ve mal güvenliğini doğrudan ilgilendiren en önemli hizmetlerden biri olan itfaiye teşkilatını her geçen gün güçlendiriyor.
Advertisement